РФ кидає в бій усі свої дрони: як переговори зі США змінюють картину бою в Україні

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Минула перша половина лютого, і за кількістю застосування баражувальних боєприпасів "Ланцет" та дронів-камікадзе "Молнія" РОВ стали демонструвати щораз вищі показники.

Якщо донедавна ББ "Ланцет" застосовувався РОВ вкрай рідко, середньостатистичний наліт їх становив 2–3 одиниці на добу, а часом взагалі проходили дні без їхнього застосування, то зараз застосування цього засобу ураження різко збільшилося до середнього показника — 10 од. +/-%. Загалом, за першу половину лютого РОВ застосували вже понад 100 ББ "Ланцет", що у 2 рази вище за середньомісячний показник за минулі місяці.

Так само зростає кількість застосованих РОВ дронів-камікадзе "Молнія". За першу половину лютого РОВ застосували майже 200 "Молній" з різними типами бойових частин.

Нагадаю, що дрон-камікадзе є найпростішим і максимально дешевим виробом, здатним долати 50 кілометрів і нести бойове навантаження, порівнянне з мінами ТМ-62, ПТМ, кумулятивні заряди КЗ-6 і термобари від РПО-А "Шмєль".

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Раніше я вже описував ситуацію з дедалі більшою активністю російських fpv-дронів, які цього місяця однозначно поставлять рекорд застосувань. У комплексі з іншими засобами ураження, на кшталт ББ "Ланцет" та "Молнія", загрози з повітря максимально каталізуються.

Зрозуміло, таку активізацію я насамперед пов’язую зі спробою РОВ максимально посилити переговорні позиції Росії, імітуючи безмежність своїх можливостей у зоні БД в Україні. Вся активізація РОВ за останній тиждень спрямована саме на це, тому й задіяні зараз ті ресурси, які не тільки збиралися і накопичувалися, а й були наявними постійно через стабільне виробництв. На жаль, ББ "Ланцет", "Молнія" та fpv-дрони належать саме до цієї категорії й на зниження активності їх застосування найближчим часом не варто розраховувати.

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