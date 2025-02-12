Пекло під Кураховим, контрудар під Покровськом: що зробили ЗСУ на фронті за останні дні

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На Покровському напрямку контратаки Сил Оборони мали додатковий успіх.

Але вкотре наголошую. Контратаки — це покращення тактичного положення та відновлення раніше втрачених позицій. До контрнаступальних дій ще дуже далеко.

В одному з н.п. наші воїни зловили окупантів на тому, що ті не закріпилися. Звісно, до цього наші бійці не давали закріпитися.

В підсумку, ворог був вибитий з того н.п.

Приблизно те саме зараз намагаються зробити Сили Оборони у двох інших н.п.

Але слід розуміти, що ворог останній тиждень сфокусував зусилля на залишках курахівського напрямку. Саме там — пік наступальних дій з їхнього боку.

На Покровському напрямку дії Сил Оборони дають змогу виграти час перед наступною хвилею ворожих атак.

Найімовірніше, вона вже незабаром, бо ворог активно перегруповує підрозділи для посилення атак.

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