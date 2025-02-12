Ад под Курахово, контрудар под Покровском: что сделали ВСУ на фронте за последние дни

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На Покровском направлении контратаки Сил Обороны имели дополнительный успех.

Но еще раз подчеркиваю. Контратаки — это улучшение тактического положения и восстановление ранее утраченных позиций. До контрнаступательных действий еще очень далеко.

В одном из н.п. наши воины поймали оккупантов на том, что те не закрепились. Конечно, до этого наши бойцы не давали закрепиться.

В итоге, враг был выбит из того н.п.

Примерно то же самое сейчас пытаются сделать Силы Обороны в двух других н.п.

Но следует понимать, что враг последнюю неделю сфокусировал усилия на остатках кураховского направления. Именно там — пик наступательных действий с их стороны.

На Покровском направлении действия Сил Обороны позволяют выиграть время перед следующей волной вражеских атак.

Скорее всего, она уже скоро, потому что враг активно перегруппировывает подразделения для усиления атак.

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