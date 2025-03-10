Відбили від 2 до 3 км: ЗСУ посунули ЗС РФ у двох точках фронту, — аналітики (карти)

Українці звільнили 7 кв. км території неподалік від Куп'янська, розповіли аналітики DeepState. Водночас противник продовжує просуватись по трасі, яка прямує у Костянтинопіль.

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Бійці Збройних сил України втримують лінію фронту й мають успіхи у двох точках. Українцям вдалось повернути контроль над місцевістю поруч з Куп'янськом у Харківській області та неподалік від села на Новопавлівському напрямку на Донбасі. Про успіхи Сил оборони та про дії Збройних сил Російської Федерації розповіли у Telegram-каналі проєкту DeepState.

Аналітики DeepState опублікували інформацію про ситуацію на фронті об 11:07 10 березня. Згідно з даними проєкту, є зміни на трьох ділянках фронту на сході.

Куп'янський напрямок. На північний схід від Куп'янська ЗСУ посунули росіян поруч з селом Синьківка, написали у каналі DeepState. На карті бойових дій можна побачити, що лінія боїв змістилась на 3,4 км. Крім того, позначено як звільнені 7,87 кв. км.

Бої на Донбасі - ситуація на Куп'янському напрямку 10 березня DeepState Фото: DeepState

Новопавлівський напрямок. У боях на цьому напрямку є зміни як у ЗСУ, так і у ЗС РФ, вказано у звіті аналітиків. Зокрема, на Новопавлівському напрямку на північ від Великої Новосілки українські військові зуміли посунути ворога на 2,4 км. Ідеться про ділянку між селами Бурлацьким та Привільним.

Водночас ЗС РФ мають певні успіхи біля села Улакли, розташованого на трасі N15, яка веде від Курахового у бік Покровського. Згідно з даними DeepState, росіяни просунулись на 400 м на північ та перетнули дорогу. На карті показано, що противник не окупував населений пункт Костянтинопіль, розташований неподалік.

Бої на Донбасі - ситуація на Новопавлівському напрямку 10 березня DeepState Фото: DeepState

Аналітики DeppState не згадали у звіті Курську область, в якій напередодні, 9 березня, змінилась лінія боїв в районі Малої Локні, Руського Порічного та Черкаського Порічного.

Бої на Донбасі — деталі станом на 10 березня

Генштаб ЗСУ о 8:00 10 березня опублікували звіт про поточну ситуацію на фронті. Згідно з даними командування, найгарячішими є три ділянки — під Покровськом (відбулось 35 штурмів, деякі — біля Улакли), під Сіверськом (20 штурмів), під Торецьком (18). Крім того, тривають бої в Курській області: протягом минулої доби тут нарахували 27 атаки росіян. Бурлацьке також згадане в абзаці, який описує ситуацію на Новопавлівському напрямку. Новопавлівка — місто у Дніпропетровській області, до якого 22-25 км від Улакли та Бурлацького.

Зазначимо, 10 березня Фокус писав про реакцію російських військкорів на події під Торецьком. Один з ним написав у Telegram-каналі, на даному напрямку підрозділи ЗС РФ виснажились і тепер потерпають від успішних контрнаступальних дій ЗСУ.

Нагадуємо, військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, що відбувається в Курській області і чи можна говорити про оточення Сил оборони на даному відтинку фронту.