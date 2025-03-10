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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

Отбили от 2 до 3 км: ВСУ подвинули ВС РФ в двух точках фронта, — аналитики (карты)

ВСУ и бои на Донбассе, ВСУ наступление Купянск, ВСУ наступление Донецкая область, Покровское направление ВСУ, Новопавловское направление ВСУ
Фото: Getty Images | Украинские военные имеют определенные успехи на Донбассе (иллюстративное фото)

Украинцы освободили 7 кв. км территории неподалеку от Купянска, рассказали аналитики DeepState. В то же время противник продолжает продвигаться по трассе, которая направляется в Константинополь.

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Бойцы Вооруженных сил Украины удерживают линию фронта и имеют успехи в двух точках. Украинцам удалось вернуть контроль над местностью рядом с Купянском в Харьковской области и неподалеку от села на Новопавловском направлении на Донбассе. Об успехах Сил обороны и о действиях Вооруженных сил Российской Федерации рассказали в Telegram-канале проекта DeepState.

Аналитики DeepState опубликовали информацию о ситуации на фронте на 11:07 10 марта. Согласно данным проекта, есть изменения на трех участках фронта на востоке.

Купянское направление. На северо-восток от Купянска ВСУ подвинули россиян рядом с селом Синьковка, написали в канале DeepState. На карте боевых действий можно увидеть, что линия боев сместилась на 3,4 км. Кроме того, обозначено как освобожденные 7,87 кв. км.

Бои на Донбассе, Купянск, Синьковка, 10 марта, карта, DeepState Fullscreen
Бои на Донбассе — ситуация на Купянском направлении 10 марта DeepState
Фото: DeepState

Новопавловское направление. В боях на этом направлении есть изменения как у ВСУ, так и у ВС РФ, указано в отчете аналитиков. В частности, на Новопавловском направлении к северу от Великой Новоселки украинские военные сумели подвинуть врага на 2,4 км. Речь идет об участке между селами Бурлацкое и Привольное.

В то же время ВС РФ имеют определенные успехи возле села Улаклы, расположенного на трассе N15, которая ведет от Курахово в сторону Покровского. Согласно данным DeepState, россияне продвинулись на 400 м на север и пересекли дорогу. На карте показано, что противник не оккупировал населенный пункт Константинополь, расположенный неподалеку.

Бои на Донбассе, Новпавловка, Бурлацкое, Улаклы, 10 марта, карта, DeepState Fullscreen
Бои на Донбассе — ситуация на Новопавловском направлении 10 марта DeepState
Фото: DeepState

Аналитики DeppState не упомянули в отчете Курскую область, в которой накануне, 9 марта, изменилась линия боев в районе Малой Локни, Русского Поричного и Черкасского Поричного.

Бои на Донбассе — детали по состоянию на 10 марта

Генштаб ВСУ в 8:00 10 марта опубликовали отчет о текущей ситуации на фронте. Согласно данным командования, самыми горячими являются три участка — под Покровском (состоялось 35 штурмов, некоторые — возле Улаклы), под Северском (20 штурмов), под Торецком (18). Кроме того, продолжаются бои в Курской области: за прошедшие сутки здесь насчитали 27 атак россиян. Бурлацкое также упомянуто в абзаце, который описывает ситуацию на Новопавловском направлении. Новопавловка — город в Днепропетровской области, до которого 22-25 км от Улаклы и Бурлацкого.

Отметим, 10 марта Фокус писал о реакции российских военкоров на события под Торецком. Один из них написал в Telegram-канале, на данном направлении подразделения ВС РФ истощились и теперь страдают от успешных контрнаступательных действий ВСУ.

Напоминаем, военный эксперт Александр Коваленко объяснил, что происходит в Курской области и можно ли говорить об окружении Сил обороны на данном отрезке фронта.