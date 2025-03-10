Отбили от 2 до 3 км: ВСУ подвинули ВС РФ в двух точках фронта, — аналитики (карты)

Украинцы освободили 7 кв. км территории неподалеку от Купянска, рассказали аналитики DeepState. В то же время противник продолжает продвигаться по трассе, которая направляется в Константинополь.

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Бойцы Вооруженных сил Украины удерживают линию фронта и имеют успехи в двух точках. Украинцам удалось вернуть контроль над местностью рядом с Купянском в Харьковской области и неподалеку от села на Новопавловском направлении на Донбассе. Об успехах Сил обороны и о действиях Вооруженных сил Российской Федерации рассказали в Telegram-канале проекта DeepState.

Аналитики DeepState опубликовали информацию о ситуации на фронте на 11:07 10 марта. Согласно данным проекта, есть изменения на трех участках фронта на востоке.

Купянское направление. На северо-восток от Купянска ВСУ подвинули россиян рядом с селом Синьковка, написали в канале DeepState. На карте боевых действий можно увидеть, что линия боев сместилась на 3,4 км. Кроме того, обозначено как освобожденные 7,87 кв. км.

Бои на Донбассе — ситуация на Купянском направлении 10 марта DeepState Фото: DeepState

Новопавловское направление. В боях на этом направлении есть изменения как у ВСУ, так и у ВС РФ, указано в отчете аналитиков. В частности, на Новопавловском направлении к северу от Великой Новоселки украинские военные сумели подвинуть врага на 2,4 км. Речь идет об участке между селами Бурлацкое и Привольное.

В то же время ВС РФ имеют определенные успехи возле села Улаклы, расположенного на трассе N15, которая ведет от Курахово в сторону Покровского. Согласно данным DeepState, россияне продвинулись на 400 м на север и пересекли дорогу. На карте показано, что противник не оккупировал населенный пункт Константинополь, расположенный неподалеку.

Бои на Донбассе — ситуация на Новопавловском направлении 10 марта DeepState Фото: DeepState

Аналитики DeppState не упомянули в отчете Курскую область, в которой накануне, 9 марта, изменилась линия боев в районе Малой Локни, Русского Поричного и Черкасского Поричного.

Бои на Донбассе — детали по состоянию на 10 марта

Генштаб ВСУ в 8:00 10 марта опубликовали отчет о текущей ситуации на фронте. Согласно данным командования, самыми горячими являются три участка — под Покровском (состоялось 35 штурмов, некоторые — возле Улаклы), под Северском (20 штурмов), под Торецком (18). Кроме того, продолжаются бои в Курской области: за прошедшие сутки здесь насчитали 27 атак россиян. Бурлацкое также упомянуто в абзаце, который описывает ситуацию на Новопавловском направлении. Новопавловка — город в Днепропетровской области, до которого 22-25 км от Улаклы и Бурлацкого.

Отметим, 10 марта Фокус писал о реакции российских военкоров на события под Торецком. Один из них написал в Telegram-канале, на данном направлении подразделения ВС РФ истощились и теперь страдают от успешных контрнаступательных действий ВСУ.

Напоминаем, военный эксперт Александр Коваленко объяснил, что происходит в Курской области и можно ли говорить об окружении Сил обороны на данном отрезке фронта.