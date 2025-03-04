Найден бесконечный, мощный источник энергии: можно ли его сгенерировать

Устойчивая магнитная энергетическая система остается недостижимой из-за сопротивления материалов, потерь мощности и невозможности эффективно преобразовывать энергию, говорят ученые.

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Проблема производства бесконечной энергии продолжает существовать из-за ограничений эффективности, вызванных трением, сопротивлением и потерей энергии. Магнитная генерация энергии могла бы решить эту проблему и она даже имеет практические применения, хотя добыча бесконечной энергии невозможна, пишет ecoticias.com.

Постоянно изменяющееся магнитное поле генерирует электродвижущую силу в электрических проводниках посредством электромагнитной индукции. Электромагнитная индукция является основой для разработки большинства электродвигателей и генераторов. Магниты сами по себе не генерируют энергию, но позволяют преобразовывать кинетическую энергию в электричество. Никакая постоянная энергия не может быть выработана без движущей силы, такой как механическое движение. Вот почему электростанции должны использовать ветряные, водные или паровые турбины для выработки электричества.

Производство большинства систем возобновляемой энергии зависит от магнитов во время работы таких объектов, как ветряные электростанции, гидроэлектростанции и геотермальные установки. Лопасти ветряных турбин вращаются за счет кинетической энергии, генерируемой ветром, которая активирует магнит внутри установки. Благодаря этому генерируется электричество посредством электромагнитной индукции.

Кинетическая энергия движущейся воды заставляет турбины работать на гидроэлектростанциях для выработки электроэнергии путем вращения магнитов. Магниты являются ключевой частью систем возобновляемой энергии как устройства, но сами по себе они не являются источниками энергии, а лишь промежуточными звеньями, которые преобразуют кинетическую энергию в электрическую.

Магнитные компоненты выполняют основные функции для выработки электроэнергии, и магнитные энергетические системы оставались недостижимой концепцией с самого начала. Каждому генератору требуется источник энергии через движение или ископаемое топливо.

Автономный магнит не удерживает энергию, так как для работы в качестве генератора ему требуется внешняя кинетическая энергия. Стационарный магнит необходимо перемещать для генерации электрического тока. Из-за этих ограничений потенциал генерации энергии магнитами ограничен, что препятствует созданию бесконечного запаса энергии. Устойчивая магнитная энергетическая система остается недостижимой из-за сопротивления материалов, потерь мощности и невозможности эффективно преобразовывать энергию.

Фундаментальные принципы генерации энергии электромагнитной индукцией позволяют работать электродвигателям, генераторам, трансформаторам и индукционным плитам. Развитие этих технологий установило новые стандарты качества жизни, что также способствует продвижению промышленных инноваций.

Хотя генерация магнитной энергии является привлекательной и ценной технологией, мечта о неограниченном и мощном источнике энергии остается такой же ускользающей, как и прежде.

Ранее мы писали, что инженеры разработали новую эффективную ветряную турбину. Благодаря двум парам лопастей, вращающихся в разных направлениях, эффективность повысилась на 14% по сравнению с традиционными вертикальными ветрогенераторами.