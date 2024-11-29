Левитирующий генератор бросает вызов вселенной: он работает с четвертым состоянием материи

Ядерный синтез в будущем предлагает практически безграничный, безэмиссионный источник энергии, как только он будет масштабирован и коммерциализирован.

Инженеры новозеландской компании OpenStar Technologies создали левитирующий генератор энергии, который использует четвертое состояние материи, плазму. Это нововведение может изменить текущее производство энергии и может быть использовано в качестве модели для производства чистой энергии в будущем, пишет ecoticias.com.

Большинству людей знакомы три стандартных состояния веществ: твердое, жидкое и газообразное. Но есть также четвертое состояние — плазма (это электрифицированный, высокоэнергетический газ, созданный в условиях высокой температуры, таких как солнце или молния). В этом состоянии атомы разрываются на заряженные частицы материи, называемые ионами и электронами, что отличает плазму от других состояний. Одним из ограничений была невозможность управлять плазмой и работать с ней, но разработки в таких технологиях, как левитирующий дипольный реактор, делают это возможным в производстве энергии.

OpenStar Technologies разрабатывает левитирующий дипольный реактор, который использует dысокотемпературную сверхпроводимость (ВТСП) и бесконтактный электромагнит для удержания плазмы. Процесс, который необходим в ядерных термоядерных реакторах, называется магнитным удержанием. В то время как ядерное деление, расщепление атомов, высвобождает энергию, ядерный синтез влечет за собой соединение атомных ядер.

Этот процесс является источником энергии солнца и, если его использовать, может предложить практически безграничный источник энергии с гелием в качестве единственного отхода, следовательно, гораздо более безопасный и устойчивый, чем существующие ядерные электростанции деления.

Еще одна особенность этого левитирующего генератора заключается в том, что он использует магнитную левитацию, или сокращенно маглев. Это поднимает объекты и "подвешивает" их, используя мощные магниты, уменьшая износ и трение. При сборе энергии эта технология преобразует вибрации в окружающей среде или механическую энергию в электрическую энергию. Легкий левитирующий генератор использует системы сбора энергии на основе маглева, почти неиспользованную область, и поэтому эта технология может произвести революцию в том, как энергия собирается из движений и вибраций повседневных предметов.

Различные геометрии систем маглева могут быть использованы для обеспечения эффективной генерации энергии. Например, были приняты однокатушечные, бистабильные и многокатушечные конфигурации, чтобы обнаружить наилучшую стратегию преобразования энергии из магнитной левитации. Они могут вырабатывать электричество, используя колебания магнитных полей, создаваемых движущимися левитирующими магнитами. Применение магнитной левитации для генерации энергии является шагом к разработке экологически чистой локализованной энергии для распределения электроэнергии или небольших приборов.

Если левитирующий реактор OpenStar Technologies заработает, он станет предвестником новой эры в производстве энергии. Ядерный синтез в будущем предлагает практически безграничный, безэмиссионный источник энергии, как только он будет масштабирован и коммерциализирован как источник энергии, превосходящий ископаемое топливо или ядерное деление.

Применение метода магнитной левитации для выработки электроэнергии означает, что электроэнергию можно будет вырабатывать из многочисленных локальных источников вместо крупных электростанций. Это позволит деконцентрировать выработку электроэнергии, повысить безопасность энергоснабжения и уменьшить воздействие выработки электроэнергии на окружающую среду. Кроме того, сверхпроводники и магнитная левитация могут изменить многие области: транспорт (поезда на магнитной подвеске), электронику и медицину. В дальнейшем, по мере развития технологий и снижения затрат, включение левитации в энергетические системы может стать более эффективным способом удовлетворения растущего спроса на энергию во всем мире.

Левитирующий генератор, использующий плазму, четвертое состояние вещества и источник высокой энергии, является следующим шагом к миру зеленой энергии. Помимо эффективного производства энергии посредством ядерного синтеза и магнитной левитации, эта технология может решить многие глобальные экологические проблемы сегодня.

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