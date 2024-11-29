Левітуючий генератор кидає виклик всесвіту: він працює з четвертим станом матерії

Ядерний синтез у майбутньому пропонує практично безмежне, беземісійне джерело енергії, щойно його буде масштабовано та комерціалізовано.

Інженери новозеландської компанії OpenStar Technologies створили генератор енергії, що левітує, який використовує четвертий стан матерії, плазму. Це нововведення може змінити поточне виробництво енергії і може бути використане як модель для виробництва чистої енергії в майбутньому, пише ecoticias.com.

Більшості людей знайомі три стандартні стани речовин: твердий, рідкий і газоподібний. Але є також четвертий стан — плазма (це електрифікований, високоенергетичний газ, створений в умовах високої температури, таких як сонце або блискавка). У цьому стані атоми розриваються на заряджені частинки матерії, звані іонами та електронами, що відрізняє плазму від інших станів. Одним із обмежень була неможливість керувати плазмою і працювати з нею, але розробки в таких технологіях, як левітуючий дипольний реактор, роблять це можливим у виробництві енергії.

OpenStar Technologies розробляє левітуючий дипольний реактор, який використовує високотемпературну надпровідність (ВТСП) і безконтактний електромагніт для утримання плазми. Процес, який необхідний у ядерних термоядерних реакторах, називається магнітним утриманням. У той час як ядерний поділ, розщеплення атомів, вивільняє енергію, ядерний синтез тягне за собою з'єднання атомних ядер.

Цей процес є джерелом енергії сонця і, якщо його використовувати, може запропонувати практично безмежне джерело енергії з гелієм як єдиним відходом, а отже, набагато безпечніше та стійкіше, ніж наявні ядерні електростанції поділу.

Ще одна особливість цього левітуючого генератора полягає в тому, що він використовує магнітну левітацію, або скорочено маглев. Це піднімає об'єкти і "підвішує" їх, використовуючи потужні магніти, зменшуючи знос і тертя. Під час збирання енергії ця технологія перетворює вібрації в навколишньому середовищі або механічну енергію в електричну енергію. Легкий генератор, що левітує, використовує системи збору енергії на основі маглева, майже невикористану сферу, і тому ця технологія може зробити революцію в тому, як енергія збирається з рухів і вібрацій повсякденних предметів.

Різні геометрії систем маглева можуть бути використані для забезпечення ефективної генерації енергії. Наприклад, були прийняті однокотушкові, бістабільні та багатокотушкові конфігурації, щоб виявити найкращу стратегію перетворення енергії з магнітної левітації. Вони можуть виробляти електрику, використовуючи коливання магнітних полів, створюваних рухомими левітуючими магнітами, що рухаються. Застосування магнітної левітації для генерації енергії є кроком до розробки екологічно чистої локалізованої енергії для розподілу електроенергії або невеликих приладів.

Якщо левітуючий реактор OpenStar Technologies запрацює, він стане провісником нової ери у виробництві енергії. Ядерний синтез у майбутньому пропонує практично безмежне, беземісійне джерело енергії, тільки-но його буде масштабовано та комерціалізовано як джерело енергії, що перевершує викопне паливо або ядерний поділ.

Застосування методу магнітної левітації для вироблення електроенергії означає, що електроенергію можна буде виробляти з численних локальних джерел замість великих електростанцій. Це дасть змогу деконцентрувати вироблення електроенергії, підвищити безпеку енергопостачання та зменшити вплив вироблення електроенергії на навколишнє середовище. Крім того, надпровідники і магнітна левітація можуть змінити багато галузей: транспорт (поїзди на магнітній підвісці), електроніку і медицину. Надалі, у міру розвитку технологій і зниження витрат, включення левітації в енергетичні системи може стати більш ефективним способом задоволення зростаючого попиту на енергію в усьому світі.

Левітуючий генератор, що використовує плазму, четвертий стан речовини і джерело високої енергії, є наступним кроком до світу зеленої енергії. Крім ефективного виробництва енергії за допомогою ядерного синтезу і магнітної левітації, ця технологія може вирішити багато глобальних екологічних проблем сьогодні.

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