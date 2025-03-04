Знайдено нескінченне, потужне джерело енергії: чи можна його згенерувати

Стійка магнітна енергетична система залишається недосяжною через опір матеріалів, втрати потужності та неможливість ефективно перетворювати енергію, кажуть учені.

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Проблема виробництва нескінченної енергії продовжує існувати через обмеження ефективності, спричинені тертям, опором і втратою енергії. Магнітна генерація енергії могла б вирішити цю проблему і вона навіть має практичні застосування, хоча видобуток нескінченної енергії неможливий, пише ecoticias.com.

Магнітне поле, що постійно змінюється, генерує електрорушійну силу в електричних провідниках за допомогою електромагнітної індукції. Електромагнітна індукція є основою для розробки більшості електродвигунів і генераторів. Магніти самі по собі не генерують енергію, але дають змогу перетворювати кінетичну енергію на електрику. Ніяка постійна енергія не може бути вироблена без рушійної сили, такої як механічний рух. Ось чому електростанції повинні використовувати вітряні, водні або парові турбіни для вироблення електрики.

Виробництво більшості систем відновлюваної енергії залежить від магнітів під час роботи таких об'єктів, як вітряні електростанції, гідроелектростанції та геотермальні установки. Лопаті вітряних турбін обертаються за рахунок кінетичної енергії, що генерується вітром, яка активує магніт всередині установки. Завдяки цьому генерується електрика за допомогою електромагнітної індукції.

Кінетична енергія води, що рухається, змушує турбіни працювати на гідроелектростанціях для вироблення електроенергії шляхом обертання магнітів. Магніти є ключовою частиною систем відновлюваної енергії як пристрою, але самі по собі вони не є джерелами енергії, а лише проміжними ланками, які перетворюють кінетичну енергію в електричну.

Магнітні компоненти виконують основні функції для вироблення електроенергії, і магнітні енергетичні системи залишалися недосяжною концепцією з самого початку. Кожному генератору потрібне джерело енергії через рух або викопне паливо.

Автономний магніт не утримує енергію, оскільки для роботи як генератора йому потрібна зовнішня кінетична енергія. Стаціонарний магніт необхідно переміщати для генерації електричного струму. Через ці обмеження потенціал генерації енергії магнітами обмежений, що перешкоджає створенню нескінченного запасу енергії. Стійка магнітна енергетична система залишається недосяжною через опір матеріалів, втрати потужності та неможливість ефективно перетворювати енергію.

Фундаментальні принципи генерації енергії електромагнітною індукцією дають змогу працювати електродвигунам, генераторам, трансформаторам та індукційним плитам. Розвиток цих технологій встановив нові стандарти якості життя, що також сприяє просуванню промислових інновацій.

Хоча генерація магнітної енергії є привабливою і цінною технологією, мрія про необмежене і потужне джерело енергії залишається такою ж вислизаючою, як і раніше.

Раніше ми писали, що інженери розробили нову ефективну вітряну турбіну. Завдяки двом парам лопатей, що обертаються в різних напрямках, ефективність підвищилася на 14% порівняно з традиційними вертикальними вітрогенераторами.