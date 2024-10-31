Баканов во время своего руководства устроил сына на работу в СБУ, — СМИ (видео)

Экс-глава СБУ рассказал, что его сын "выполняет сложные служебные задачи по противодействию вооруженной агрессии против Украины".

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Бывший руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов в начале полномасштабного вторжения устроил своего сына Артура Лазаренко на службу в СБУ, где он работает и по сей день. Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

У Артура фамилия матери — Лазаренко. Сейчас у него звание лейтенанта, работает он в 6 управлении департамента контрразведки СБУ. На нынешней должности он должен курировать во время полномасштабного вторжения работу военных заводов и предприятий оборонного комплекса.

"С марта 22-го года мой сын присоединился в ряды ВСУ и по состоянию на сегодня выполняет сложные служебные задачи по противодействию вооруженной агрессии против Украины", — отметил Иван Баканов.

В СБУ изданию подтвердили, что Артур Лазаренко начал работать в учреждении с марта 2022 года.

"Лазаренко Артур Иванович был принят на военную службу в СБУ 21 марта 2022 года в звании младшего сержанта, в период когда председателем Службы безопасности был И. Г. Баканов. Отдельно обращаем внимание, что во время действия военного положения увольнение военнослужащих Службы безопасности Украины возможно исключительно при наличии оснований, определенных в статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", — цитирует "Украинская правда" ведомство.

Сам Артур Лазаренко отказался отвечать на вопросы относительно функций, которые выполняет на занимаемой должности в СБУ.

Иван Баканов: что о нем известно

Иван Баканов — украинский предприниматель, бывший государственный деятель. С 29 августа 2019 года по 19 июля 2022 года — председатель СБУ.

За увольнение Ивана Баканова Верховная Рада проголосовала 19 июля 2022 года. Он уверял, что с первого дня на службе исповедовал принцип — реальные дела не нуждаются в словах. Своим показательным результатом считает задержание кума президента РФ Владимира Путина.

После увольнения Баканова СБУ провела служебную проверку в отношении бывшего главы. Однако результаты этой проверки спецслужба засекретила, поскольку это информация с ограниченным доступом.

Позже стало известно, что экс-глава СБУ получил свидетельство адвоката в Полтаве. Бакановым была полностью соблюдена процедура: он сначала сдал экзамен, затем прошел стажировку, после которой сдал экзамен и получил соответствующее свидетельство.