СБУ закончила служебное расследование по Ивану Баканову: результаты проверок засекретили

Спецслужба выяснила, что бывший глава ведомства находится в Украине. В комитете по вопросам национальной безопасности Верховной Рады говорят, что материалы по экс-главе СБУ надо передать в Госбюро расследований.

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Служба безопасности Украины провела служебную проверку в отношении бывшего главы Ивана Баканова. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде" 8 февраля.

Результаты данной проверки спецслужба засекретила, так как это информация с ограниченным доступом.

"Служба безопасности информирует общественность о своей деятельности с учетом всех имеющихся норм и ограничений", — заявили специалисты.

Информацию о служебной проверке в отношении Баканова СБУ сообщила агентству "Интерфакс-Украина". Подробности оперативники не привели.

[ + – ] Иван Баканов отличался от Василия Малюка по стилю работы, говорят нардепы

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, ссылаясь на главу СБУ Василия Малюка, в общении с "Радіо Свобода" добавил, что вопрос о деятельности Баканова подняли на заседании комитета 6 февраля.

"Специальные процедуры по проверке Баканова завершены. Думаю, что об этом общество проинформируют, когда будет необходимость. Это грифованные проверочные материалы, материалы с ограниченным доступом", – рассказал член комитета Верховной Рады.

Пресс-центр СБУ официально не сообщал о завершении проверок в отношении Баканова на момент публикации новости.

Баканов находится в Украине

Вчера, 7 февраля, спецслужба получила ответ о местонахождении Баканова в Украине. Вениславский подчеркнул, что члены комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки допущены ко всем уровням государственной тайны, но не всегда могут приводить подробности.

Вениславский рассказал, что Иван Баканов отличался от Василия Малюка по стилю работы.

"Это совершенно разные типажи, психологические портреты и стиль руководства… Главная идея и цель деятельности Малюка на должности главы СБУ – превратить ее в действительно чистый контрразведывательный орган, специальную службу, которая не будет обладать несвойственными функциями", — добавил нардеп.

Секретарь комитета Роман Костенко, присутствовавший на заседании по Баканову, не знает, выявило ли служебное расследование факты преступлений в действиях экс-главы СБУ.

Костенко полагает, что материалы расследования надо передать Государственному бюро расследований (ГБР).

"Господин Баканов — военнослужащий, такие дела расследует ГБР. Насколько я знаю, это дело не передали в ГБР. Я не знаю, есть ли там вообще факты преступления", – заключил секретарь комитета.

Напомним, что Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Ивана Баканова 19 июля 2022 года. Баканов уверял, что с первого дня на службе исповедовал принцип – реальные дела не нуждаются в словах.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью 22 января рассказал о беседе с Бакановым после убийства банкира Дениса Киреева, который входил в состав украинской делегации на переговорах с Россией по окончанию полномасштабной войны.

Как говорил Буданов, бывший глава СБУ никак не объяснил произошедшее с Киреевым.