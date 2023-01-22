"Я знаю всех, кто его казнил": Буданов высказался об убийстве сотрудника ГУР Дениса Киреева

По словам Кирилла Буданова, он уверен в том, что Киреев не работал на Москву. Он обсуждал убийство своего сотрудника с тогдашним главой СБУ Бакановым, который не смог "ничего пояснить".

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После выхода материала в The Wall Street Journal об убийстве бывшего банкира, а после сотрудника ГУР Дениса Киреева, в котором некоторые детали комментировал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, журналист издания "Радио Свобода" взял интервью у Буданова, чтобы прояснить некоторые моменты, упомянутые в материале.

Кирилл Буданов рассказал, что Денис Киреев, убитый 4 марта, якобы по подозрению в госизмене, не был агентом, работающим на Россию.

"Я господина Киреева лично знаю с 2009 года. Он проходил все проверки, в том числе и на детекторе лжи. Это задокументировано, записано и все лежит здесь в архивах", — отметил Буданов.

По его словам, Киреев много лет сотрудничал со всеми бывшими руководителями ГУР. И он лично его первый раз увидел на одном из мероприятий ГУР, будучи еще молодым офицером.

Из публикации The Wall Street Journal следует, что его убили сотрудники СБУ. Сам Буданов разделяет мнение и верит фактам о том, что Киреев был убит в автомобиле СБУ, когда они (сотрудники СБУ – ред.) провели мероприятие по этому лицу.

"Этот факт зафиксирован, это в материалах расследования. Все остальное – расследование ведет ДБР. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этом автомобиле сотрудники – это факт", — сказал Буданов.

Также Буданов назвал фактом то, что сотрудники СБУ убили украинского героя. Героем Киреева называл сам Буданов. На вопрос, как такое могло произойти, генерал-майор Буданов сказал, что "иногда такие страшные случаи уже случались".

"Не такие страшные, как эта. Но проблемы были и раньше. Никто не ожидал такой реакции от людей, которые это провели", — уточнил он.

Буданов отметил, что ГУР не занимается охраной "собственных сил и средств" от полиции, НАБУ и СБУ. "Это нонсенс", — пояснил Буданов. По его словам, когда машину, в которой ехал Киреев, остановили бойцы "Альфы", он сам сказал своим телохранителям и двум сотрудникам Департамента внутренней безопасности ГУР, что это сотрудники СБУ, которые "хотят у него что-то спросить".

Кирилл Буданов отрицает информацию о том, что Денис Киреев был в дружеских отношениях с Иваном Бакановым, который тогда возглавлял СБУ.

"Киреев был тайным сотрудником, он имел связи с очень многими людьми по всему миру. И он имел определенную коммуникацию с упомянутым вами человеком (Бакановым – ред.). Прямую или косвенную – на этот вопрос я отвечать не буду. Но возможность такой коммуникации существовала", — сообщил Буданов.

Также он изложил факты, касающиеся убийства Киреева.

"Фактами являются: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, в 200 метрах, не доезжая до здания, перехватывают, увозят чуть дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу. Вот факты. Все", — также Буданов упомянул, что после произошедшего у него была беседа с Бакановым. Причем это была последняя его с ним беседа.

Баканов, по словам генерал-майора, никак не пояснил "инцидент" с Киреевым. "Он не смог ничего толком объяснить", — сообщил Буданов.

На вопрос журналиста, был ли это сбой коммуникации между ведомствами, или кто-то хотел свести счеты с Киреевым, Буданов ответил, что, по его мнению, "дело гораздо глубже", но свое мнение он оставит при себе.

А комментируя сообщение СБУ от 5 марта о том, что был ликвидирован российский агент, Буданов назвал это "попыткой защитится".

Он отказался говорить о том, где сейчас люди, которые убили Киреева, и работают ли они в СБУ, сообщив, что дело ведет ГБР. Но уточнил, что знает тех, кто его "казнил".

"Я прекрасно знаю всех тех людей, которые его казнили", — сказал Буданов.

Напоследок глава ГУР прояснил роль Дениса Киреева в переговорах в Гомеле. По его словам, это он сам послал туда Киреева. Его задачей было: затянуть процесс, чтобы украинская сторона выиграла время. Он лично знал двоих людей с российской стороны.

[ + – ] Денис Киреев на переговорах в Гомеле Фото: ТАСС

И по его "субъективному мнению", он считает, что убийство Киреева произошло потому что, те, кто сделали это специально, не хотели допустить, чтобы "мы вмешались в чужую игру" и затянули процесс для того, чтобы "позволить нашим ВСУ произвести некоторые действия по противостоянию врагу".

"Было некоторое количество людей, которые очень не хотели, чтобы Украина победила. Если вы помните те события, то ситуация была близка к критической. Думаю, вы хорошо должны это помнить. И было некоторое количество людей, которые, скажем, не очень хотели, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение. Еще раз подчеркиваю", — отметил Буданов.

Он уточнил, что люди, которые не желали победы Украины, были с украинской стороны и он их лично знает.

Буданов пояснил, что он вынужден комментировать это дело, потому что пошла "мощная информационная волна", и в том числе "волна по противодействию".

"С противодействием я в принципе привык жить. Это мне не портит жизнь, но очернять память нашего героя я не позволю никому", — резюмировал Буданов.

Напомним, Денис Киреев был убит 4 марта 2022 года в Киеве. На следующий день СБУ сообщила о том, что он был ликвидирован якобы по подозрению в госизмене и у них есть доказательства. В то же время ГУР Миноброны сообщило о том, что Киреев был героем, погибшим во время выполнения специальных задач.

Кроме Буданова материал вышедший в The Wall Street Journal прокомментировал только советник главы ОП Михаил Подоляк. Объясняя причины убийства банкира Дениса Киреева, он сослался на плохую координацию украинских спецслужб в начале полномасштабного вторжения российских войск.