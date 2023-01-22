"Я знаю всіх, хто його стратив": Буданов висловився про вбивство співробітника ГУР Дениса Кірєєва

За словами Кирила Буданова, він упевнений в тому, що Кірєєв не працював на Москву. Він обговорював убивство свого співробітника з тодішнім головою СБУ Бакановим, який не зміг "нічого пояснити".

Related video

Після виходу матеріалу в The Wall Street Journal про вбивство колишнього банкіра, а після співробітника ГУР Дениса Кірєєва, в якому деякі деталі коментував голова управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, журналіст видання "Радіо Свобода" взяв інтерв'ю у Буданова, щоб прояснити деякі моменти у матеріалі.

Кирило Буданов розповів, що Денис Кірєєв, убитий 4 березня нібито за підозрою у держзраді, не був агентом, який працює на Росію.

"Я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року. Він проходив усі перевірки, у тому числі й на детекторі брехні. Це задокументовано, записано і все тут лежить в архівах", — зазначив Буданов.

За його словами, Кірєєв багато років співпрацював із усіма колишніми керівниками ГУР. І він особисто його вперше побачив на одному із заходів ГУР, будучи ще молодим офіцером.

З публікації The Wall Street Journal випливає, що його вбили співробітники СБУ. Сам Буданов поділяє думку і вірить фактам про те, що Кірєєва було вбито в автомобілі СБУ, коли вони (співробітники СБУ – ред.) провели захід по цій особі.

"Цей факт зафіксований, це у матеріалах розслідування. Все інше – розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили у цьому автомобілі співробітники – це факт", — сказав Буданов.

Також Буданов назвав фактом те, що співробітники СБУ вбили українського героя. Героєм Кірєєва називав сам Буданов. На питання, як таке могло статися, генерал-майор Буданов сказав, що "іноді такі страшні випадки вже траплялися".

"Не такі страшні, як цей. Але проблеми були й раніше. Ніхто не очікував на таку реакцію від людей, які це провели", — уточнив він.

Буданов зазначив, що ГУР не займається охороною "власних сил та засобів" від поліції, НАБУ та СБУ. "Це нонсенс", — пояснив Буданов. За його словами, коли машину, якою їхав Кірєєв, зупинили бійці "Альфи", він сам сказав своїм охоронцям та двом співробітникам Департаменту внутрішньої безпеки ГУР, що це співробітники СБУ, які "хочуть у нього щось запитати".

Кирило Буданов заперечує інформацію про те, що Денис Кірєєв був у дружніх стосунках із Іваном Бакановим, який тоді очолював СБУ.

"Кірєєв був таємним співробітником, він мав зв'язки з дуже багатьма людьми по всьому світу. І він мав певну комунікацію зі згаданою вами людиною (Бакановим – ред.). Пряму чи непряму – на це питання я відповідати не буду. Але можливість такої комунікації існувала ", — повідомив Буданов.

Також він розповів факти щодо вбивства Кірєєва.

"Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ до будівлі СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи до будівлі, перехоплюють, відвозять трохи далі, ніж до цієї будівлі, а труп викидають на вулицю. Ось факти. Усі", — також Буданов згадав, що після того, що сталося, у нього була розмова з Бакановим. Причому це була остання його з ним розмова.

Баканов, за словами генерал-майора, ніяк не пояснив "інцидент" із Кірєєвим. "Він не зміг нічого до ладу пояснити", — повідомив Буданов.

На запитання журналіста, чи це був збій комунікації між відомствами, чи хтось хотів звести рахунки з Кірєєвим, Буданов відповів, що, на його думку, "справа набагато глибша", але свою думку він залишить при собі.

А коментуючи повідомлення СБУ від 5 березня про те, що було ліквідовано російського агента, Буданов назвав це "спробою захиститися".

Він відмовився говорити про те, де зараз люди, які вбили Кірєєва, і чи працюють вони в СБУ, повідомивши, що веде справу ГБР. Але уточнив, що знає тих, хто його "стратив".

"Я чудово знаю всіх тих людей, які його стратили", — сказав Буданов.

Насамкінець глава ГУР прояснив роль Дениса Кірєєва у переговорах в Гомелі. За його словами, це він сам послав туди Кірєєва. Його завданням було затягнути процес, щоб українська сторона виграла час. Він особисто знав двох людей із російської сторони.

[ + – ] Денис Кірєєв на переговорах у Гомелі Фото: ТАСС

І на його "суб'єктивну думку", він вважає, що вбивство Кірєєва сталося тому, що ті, хто зробили це спеціально, не хотіли допустити, щоб "ми втрутилися в чужу гру" і затягнули процес для того, щоб "дозволити нашим ЗСУ зробити деякі дії щодо протистояння ворогові".

"Було кілька людей, які дуже не хотіли, щоб Україна перемогла. Якщо ви пам'ятаєте ті події, то ситуація була близька до критичної. Думаю, ви добре повинні це пам'ятати. І була деяка кількість людей, які, скажімо, не дуже хотіли, щоб Україна перемогла. Це моя особиста думка. Ще раз наголошую", — зазначив Буданов.

Він уточнив, що люди, які не бажали перемоги України, були з української сторони, і він їх особисто знає.

Буданов пояснив, що він змушений коментувати цю справу тому, що пішла "потужна інформаційна хвиля", і зокрема "хвиля протидії".

"З протидією я, в принципі, звик жити. Це мені не псує життя, але очорняти пам'ять нашого героя я не дозволю нікому", — резюмував Буданов.

Нагадаємо, Дениса Кірєєва було вбито 4 березня 2022 року в Києві. Наступного дня СБУ повідомила про те, що його було ліквідовано нібито за підозрою в держзраді і вони мають докази. У той же час ГУР Міноброни повідомило про те, що Кірєєв був героєм, який загинув під час виконання спеціальних завдань.

Крім Буданова, матеріал, що вийшов у The Wall Street Journal, прокоментував лише радник голови ОП Михайло Подоляк. Пояснюючи причини вбивства банкіра Дениса Кірєєва, він послався на погану координацію українських спецслужб на початку повномасштабного вторгнення російських військ.