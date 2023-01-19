Навіщо СБУ вбила банкіра Кірєєва, який попередив про вторгнення: Подоляк назвав причину

За словами голови ГУР Кирила Буданова, без розвідданих про початок вторгнення вранці 24 лютого, переданих банкіром Денисом Кірєєвим, російське угруповання, найімовірніше, захопило б Київ.

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Радник голови ОП Михайло Подоляк, пояснюючи причини вбивства банкіра Дениса Кірєєва, послався на погану координацію українських спецслужб на початку повномасштабного вторгнення російських військ. Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

Подоляк пояснив, що Кірєєв мав стосунко до ГУР, а його вбивство сталося через відсутність "єдиної координації між силовими структурами".

За словами радника голови ОП, з одного боку до нього були деякі претензії, які не встигли врегулювати у форматі діалогу.

"Це не пов'язано з роботою делегації та з переговорним процесом. Він не був агентом Росії", — пояснив Подоляк, додавши, що надалі Кремль намагався представити Кірєєва як свого агента, проте той не був пов'язаний із ворогом.

У четвер, 19 січня, у The Wall Street Journal вийшов матеріал, в якому повідомлялося, що Денис Кірєєв від своїх джерел у РФ дізнався, що 23 лютого президент РФ Володимир Путін дав наказ про початок вторгнення в Україну вранці 24-го, а також про те, куди буде направлений основний удар. Кірєєв встиг попередити голову української розвідки Кирила Буданова, що дозволило стягнути війська до Києва та краще підготуватися до початку масштабної агресії. Буданов пояснив, що без цих розвідданих Київ, найімовірніше, був би захоплений російським угрупуванням.

Кірєєв, як і Подоляк, входив до української делегації, яка на початку інтенсивної фази війни з РФ вела переговори з російською стороною.

Співробітники СБУ застрелили Кірєєва, судячи з усього, вважаючи його винним у держзраді. Однак згодом президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив його медаллю за "винятковий внесок у захист державного суверенітету і державної безпеки". Кірєєва поховали поряд із могилою першого міністра закордонних справ України на Байковому цвинтарі в Києві.

Пресслужба СБУ пояснила, що не коментує вбивство Кірєєва, оскільки провадженням займається ДБР.

Нагадаємо, що в ГУР розповіли, на основі чого Буданов будує оптимістичні прогнози щодо війни з РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними ЗМІ, Путін готує 700 000 солдатів для нового наступу найближчими тижнями та спробує відрізати Україну від Європи.