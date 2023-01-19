Зачем СБУ убила банкира Киреева, предупредившего о вторжении: Подоляк назвал причину

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, без разведданных о начале вторжения утром 24 февраля, переданных банкиром Денисом Киреевым, российская группировка, вероятнее всего, захватила бы Киев.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк, объясняя причины убийства банкира Дениса Киреева, сослался на плохую координацию украинских спецслужб в начале полномасштабного вторжения российских войск. Об этом сообщает латвийское издание Delfi.

Подоляк объяснил, что Киреев имел отношение к ГУР, а его убийство произошло из-за отсутствия "единой координации между силовыми структурами".

По словам советника главы ОП, с одной стороны к нему имелись некоторые претензии, которые не успели урегулировать в формате диалога.

"Это не связано с работой делегации и с переговорным процессом. Он не был агентом России", — объяснил Подоляк, добавив, что в дальнейшем Кремль пытался представить Киреева в качестве своего агента, однако тот не был связан с врагом.

В четверг, 19 января в The Wall Street Journal вышел материал, в котором сообщалось, что Денис Киреев от своих источников в РФ узнал, что 23 февраля президент РФ Владимир Путин дал приказ о начале вторжение в Украину утром 24-го, а также о том, куда будет направлен основной удар. Киреев успел предупредить главу украинской разведки Кирилла Буданова, что позволило стянуть войска к Киеву и лучше подготовиться к началу масштабной агрессии. Буданов объяснил, что без этих разведданных, Киев, скорее всего, был бы захвачен российской группировкой.

Киреев, как и Подоляк, входил в украинскую делегацию, которая в начале интенсивной фазы войны с РФ вела переговоры с российской стороной.

Сотрудники СБУ застрелили Киреева, судя по всему, посчитав его виновным в госизмене. Однако впоследствии президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за "исключительный вклад в защиту государственного суверенитета и государственной безопасности". Киреева похоронили рядом с могилой первого министра иностранных дел Украины на Байковом кладбище в Киеве.

Пресс-служба СБУ объяснила, что не комментирует убийство Киреева, поскольку производством занимается ГБР.

Напомним, что в ГУР рассказали, на основе чего Буданов строит оптимистические прогнозы относительно войны с РФ.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным СМИ, Путин готовит 700 000 солдат для нового наступления в ближайшие недели и попытается отрезать Украину от Европы.