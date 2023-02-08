СБУ закінчила службове розслідування щодо Івана Баканова: результати перевірок засекретили

Спецслужба з’ясувала, що колишній голова відомства знаходиться в Україні. У комітеті з питань національної безпеки Верховної Ради кажуть, що матеріали щодо ексголови СБУ треба передати до Держбюро розслідувань.

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Служба безпеки України провела службову перевірку щодо колишнього голови Івана Баканова. Про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді" 8 лютого.

Результати цієї перевірки спецслужба засекретила, оскільки це інформація з обмеженим доступом.

"Служба безпеки інформує громадськість про свою діяльність з урахуванням усіх наявних норм та обмежень", — заявили фахівці.

Інформацію про службову перевірку щодо Баканова СБУ повідомила агентство "Інтерфакс-Україна". Подробиці оперативники не навели.

[ + – ] Іван Баканов відрізнявся від Василя Малюка за стилем роботи, кажуть нардепи.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, посилаючись на голову СБУ Василя Малюка, у спілкуванні з "Радіо Свобода" додав, що питання про діяльність Баканова порушили на засіданні комітету 6 лютого.

"Спеціальні процедури з перевірки Баканова завершено. Думаю, що про це суспільство проінформують, коли буде потреба. Це грифовані перевірочні матеріали, матеріали з обмеженим доступом", – розповів член комітету Верховної Ради.

Пресцентр СБУ офіційно не повідомляв про завершення перевірок щодо Баканова на момент публікації новини.

Баканов знаходиться в Україні

Вчора, 7 лютого, спецслужба отримала відповідь про місцезнаходження Баканова в Україні. Веніславський наголосив, що членів комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки допущено до всіх рівнів державної таємниці, але не завжди можуть наводити подробиці.

Веніславський розповів, що Іван Баканов відрізнявся від Василя Малюка за стилем роботи.

"Це зовсім різні типажі, психологічні портрети і стиль керівництва… Головна ідея і мета діяльності Малюка на посаді голови СБУ – перетворити її на справді чистий контррозвідувальний орган, спеціальну службу, яка не матиме невластивих функцій", — додав нардеп.

Секретар комітету Роман Костенко, який був присутній на засіданні щодо Баканова, не знає, чи виявило службове розслідування факти злочинів у діях ексголови СБУ.

Костенко вважає, що матеріали розслідування треба передати до Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Пан Баканов — військовослужбовець, такі справи розслідує ДБР. Наскільки я знаю, цю справу не передали до ДБР. Я не знаю, чи є там взагалі факти злочину", — сказав секретар комітету.

Нагадаємо, що Верховна Рада України проголосувала за звільнення Івана Баканова 19 липня 2022 року. Баканов запевняв, що з першого дня на службі сповідував принцип – реальні справи не потребують слів.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю 22 січня розповів про бесіду з Бакановим після вбивства банкіра Дениса Кірєєва, який входив до складу української делегації на переговорах із Росією після закінчення повномасштабної війни.

Як говорив Буданов, колишній голова СБУ ніяк не пояснив події з Кірєєвим.