Баканов під час свого керівництва влаштував сина на роботу в СБУ, — ЗМІ (відео)

Ексочільник СБУ розповів, що його син "виконує складні службові завдання по протидії збройній агресії проти України".

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Колишній керівник Служби безпеки України Іван Баканов на початку повномасштабного вторгнення влаштував свого сина Артура Лазаренка на службу в СБУ, де він працює і донині. Про це йдеться в розслідуванні "Української правди".

У Артура прізвище матері — Лазаренко. Зараз у нього звання лейтенанта, працює він у 6 управлінні департаменту контррозвідки СБУ. На теперішній посаді він має курувати під час повномасштабного вторгнення роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу.

"З березня 22-го року мій син приєднався до лав ЗСУ та станом на сьогодні виконує складні службові завдання по протидії збройній агресії проти України", — зазначив Іван Баканов.

В СБУ виданню підтвердили, що Артур Лазаренко почав працювати в установі з березня 2022 року.

"Лазаренко Артур Іванович був прийнятий на військову службу до СБУ 21 березня 2022 року в званні молодшого сержанта, в період коли головою Служби безпеки був І. Г. Баканов. Окремо звертаємо увагу, що під час дії воєнного стану звільнення військовослужбовців Служби безпеки України можливе виключно за наявності підстав, визначених у статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", — цитує "Українська правда" відомство.

Сам Артур Лазаренко відмовився відповідати на питання щодо функцій, які виконує на займаній посаді в СБУ.

Іван Баканов: що про нього відомо

Іван Баканов — український підприємець, колишній державний діяч. З 29 серпня 2019 року по 19 липня 2022 року — голова СБУ.

За звільнення Івана Баканова Верховна Рада проголосувала 19 липня 2022 року. Він запевняв, що з першого дня на службі сповідував принцип – реальні справи не потребують слів. Своїм показовим результатом вважає затримання кума президента РФ Володимира Путіна.

Після звільнення Баканова СБУ провела службову перевірку щодо колишнього голови. Однак результати цієї перевірки спецслужба засекретила, оскільки це інформація з обмеженим доступом.

Пізніше стало відомо, що ексочільник СБУ отримав свідоцтво адвоката у Полтаві. Бакановим була повністю дотримана процедура: він спершу склав іспит, потім пройшов стажування, після якої склав іспит та отримав відповідне свідоцтво.