Іван Баканов знайшовся: ексочільник СБУ отримав свідоцтво адвоката у Полтаві

Голова Полтавської Ради адвокатів розповів журналістам, що Баканов спеціально орендував квартиру у Полтаві, щоб там пройти всю відповідну процедуру й отримати адвокатське свідоцтво.

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В Національній асоціації адвокатів (НАА) вручили свідоцтво адвоката ексочільнику СБУ Івану Баканову. Баканов отримав свідоцтво у червні 2023 року, склавши відповідний іспит. Інформація підтверджується на сайті НАА.

У профілі Баканова на сайті асоціації вказано, що свідоцтво адвоката видано 27 червня 2023 року. Номер свідоцтва — 4224. Орган, який його видав — Полтавська Рада адвокатів.

Іван Баканов - свідоцтво адвоката

Володимир Скукіс, голова Полтавської Ради адвокатів, розповів виданню "Полтавщина" обставини, за яких ексголова СБУ став адвокатом. Зокрема, зазначив, що повністю дотримано відповідну процедуру, затверджену Радою адвокатів України.

Згідно з процедурою, Баканов спершу склав іспит, який приймала спеціальна кваліфікаційна комісія. Після того пройшов стажування тривалістю 6 місяців. І лише тоді склав присягу адвоката та отримав відповідне свідоцтво.

Скукіс також пояснив, чому Баканов проходив ці процедури не у Києві, де має квартиру, а у Полтаві. За його словами, у положенні про отримання свідоцтва адвоката вказано, що воно отримується "за місцем проживання". Однак не вказано, що саме мається на увазі: чи це місце реєстрації, чи це власне помешкання за певною адресою, чи орендована квартира.

Ексголова СБУ скористався останнім варіантом — орендував помешкання у Полтаві й пройшов етапи отримання свідоцтва, засвідчив голова Полтавської Ради. Також він пояснив, чому все відбулось не в Києві: "Після війни багато кваліфікаційно-дисциплінарних комісій припинили свою роботу або працюють нерегулярно, наприклад, у Києві чи Харкові. Тому досить часто претенденти демонструють нам саме договір оренди".

Зазначимо, Іван Баканов очолював СБУ з серпня 2019 року по липень 2022 року. Його призначив та звільняв з посади президент України Володимир Зеленський, з яким у минулому вони проживали у одному будинку в Кривому Розі на Дніпропетровщині. За освітою 48-річний посадовець — правник (отримав спеціальність "Суд, адвокатура і прокуратура").

Указ Зеленського про звільнення Баканова містить згадку про статтю, на підставі якої його "усунуто від виконання обов'язків" — ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ. У статті ідеться про "неналежне виконання обов'язків".

Баканов призначив на посади в СБУ кількох осіб, які потім виявились агентами Кремля. Наприклад, Олег Кулініч, очільник ГУ СБУ в Криму, який арештований правоохоронцями і звинувачується у держзраді. Аналогічні підозри висунуті проти Андрія Наумова, який очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. Чоловік у перші дні війни виїхав за кордон, при чому згодом його затримали в Сербії за нелегальне перевезення коштів.

Проти Баканова СБУ провело досудове розслідування — про це стало відомо в лютому 2023 року. Однак результати розслідування засекретили.

Нагадуємо, днями представники СБУ прокоментували інцидент, який стався на Кримському мосту. За їхніми словами, вони мають певну інформацію щодо вибуху, але мовчатимуть про неї до закінчення війни.

Кілька днів тому правоохоронці провели багатоетапну спецоперацію, щоб затримати агента ФСБ РФ. Як з'ясувалось, агентом виявився житель Сєвєродонецька, який перебрався на підконтрольну Україні територію і полював за дислокацією РСЗВ "Град".