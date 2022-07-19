"За погану роботу": Зеленський звільнив керівників обласних управлінь СБУ

У лавах силового відомства відбувається масштабна чистка, вирішується питання про звільнення 28 посадових осіб. Уже звільнили заступника голови силового відомства Володимира Горбенка та керівників СБУ в Дніпропетровській і Сумській областях.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо звільнення деяких керівників обласних управлінь СБУ. Зокрема, своїх посад позбулися заступник голови відомства Володимир Горбенко, а також голови управління СБУ в Сумській і Дніпропетровській областях — Руслан Григоренко та Володимир Краснянський відповідно. Про це повідомляється на сайті президента.

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Деяких із керівників обласних управлінь силового відомства перевели на аналогічні посади до інших областей. Наприклад, голови управлінь СБУ в Полтавській і Закарпатській областях Євген Борзилов та Іван Рудницький просто змінили один одного.

[ + – ] Звільнення обласних керівників СБУ

Керівника управління СБУ в Житомирській області Сергія Лисака президентським указом призначено на посаду голови СБУ в Дніпропетровській області.

Очолюватиме Службу безпеки на Сумщині тепер Едуард Федоров, а на Харківщині — Олександр Куць.

Напередодні Зеленський анонсував кадрову ревізію СБУ.

"Вирішується питання про звільнення двадцяти восьми посадових осіб. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі — незадовільні результати роботи", — пояснив президент у своєму відеозверненні.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому Зеленський вирішив позбутися Венедіктової та Баканова. У мирний час подібні кроки з боку глави держави були б неможливими. Конституція України не наділяє президента такими повноваженнями.

Нагадаємо, що війська РФ не будуть захоплювати Слов'янськ. За даними військових дослідників, Ізюмсько-Слов'янський район менш пріоритетний для Кремля. Основні зусилля вони спрямують на захоплення Сіверська та Бахмута.

Водночас Україна вже почала отримувати від країн Заходу далекобійні снаряди для M142 HIMARS — дальність стрільби цих РСЗВ становить до 300 км.