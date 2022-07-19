"За плохую работу": Зеленский уволил руководителей областных управлений СБУ

В рядах силового ведомства проходит масштабная чистка, решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Уже уволен замглавы силового ведомства Владимир Горбенко и руководители СБУ в Днепропетровской и Сумской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении некоторых руководителей областных управлений СБУ. В частности своих должностей лишились заместитель главы ведомства Владимир Горбенко, а также главы управления СБУ в Сумской и Днепропетровской областях — Руслан Григоренко и Владимир Краснянский, соответственно. Об этом сообщается на сайте президента.

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Некоторые из руководителей областных управлений силового ведомства были переведены на аналогичные должности в другие области. Например, главы управлений СБУ в Полтавской и Закарпатской областях Евгений Борзилов и Иван Рудницкий просто сменили друг друга.

[ + – ] Увольнение областных руководителей СБУ

Руководитель управления СБУ в Житомирской области Сергей Лысак президентским указом назначен на должность главы СБУ в Днепропетровской области.

Возглавлять Службу безопасности в Сумской области теперь будет Эдуард Федоров, а в Харьковской — Александр Куць.

Накануне Зеленский анонсировал кадровую ревизию СБУ.

"Решается вопрос об увольнении двадцати восьми должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи — неудовлетворительные результаты работы", — объяснил президент в своем видеообращении.

Ранее Фокус разбирался в том, почему Зеленский решил избавиться от Венедиктовой и Баканова. В мирное время подобные шаги со стороны главы государства были бы невозможны. Конституция Украины не наделяет президента подобными полномочиями.

Напомним, что войска РФ не будут захватывать Славянск. По данным военных исследователей, Изюмско-Славянский район менее приоритетен для Кремля. Основные усилия они направят на захват Северска и Бахмута.

В то же время, Украина уже начала получать от стран Запада дальнобойные снаряды для M142 HIMARS — дальность стрельбы этих РСЗО составляет до 300 км.