Среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии 13 апреля станет отрицательной

Во многих европейских странах цены на электроэнергию стали отрицательными. Об этом свидетельствуют данные европейской энергетической биржи Nord Pool (объединяет 13 рынков в Европе) и данные венгерской энергетической биржи HUPH по ценам на сутки вперед, сообщает Экономическая правда.

В частности, по данным Nord Poll, среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии 13 апреля станет отрицательной. Аналогичную тенденцию демонстрируют восточноевропейские страны. В частности, отрицательные цены на 13 апреля установлены в Чехии и Словакии, что является не стандартным для рабочих дней.

Это не первый случай, когда цены на электроэнергию в отдельных странах могут быть отрицательными, но, как правило, это бывает в выходные или в праздничные дни.

Отрицательная цена на электроэнергию означает, что энергокомпании при ее производстве в результате существенного превыщения предложением спрома уходят в убыток. При этом конечные потребители не замечают изменения расчетов, в том числе из-за налогов, включенных в цену электричества, и различных условий индивидуальных контрактов

По данным ГП "Оператор рынка", в Украине средневзвешенные цены "рынка на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке составляли 1218 грн за МВт-ч и 776 грн мВт-ч.

Стоит также отметить, что в Украине цена на электроэнергию для промышленных потребителей в два раза выше, чем в странах Восточной Европы. В частности, базовая стоимость электроэнергии для украинской промышленности составляет 51,01 евро за МВт/ч, для польских – 30,23 евро, румынских – 25,69 евро, венгерских – 25,78 евро, словацких – 24,1 евро. Об этом сообщал "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные ГП "Оператор рынка" на 1 апреля.

Как ранее сообщал Фокус: