Украина теряет доверие ЕБРР из-за долгов в "зеленой" энергетике, - документ

Украинское правительство должно было погасить 9 млрд гривен долга до конца 2020 года, но выплат не поступило.

В НКРЭКУ пришло официальное письмо от банка, в котором выражается обеспокоенность невыполнением украинской властью взятых на себя обязательств, — сообщает нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Он опубликовал скан письма в своем Telegram-канале.

В письме директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне сообщает, что действия украинских властей нарушают украинские законы.

"Это является нарушением как электроэнергетического законодательства Украины, так и обязательств украинской власти, в частности НКРЭКУ, определенных в подписанном в июле 2020 г. меморандуме о взаимопонимании относительно этого сектора. Одно из этих обязательств предусматривало погашение до конца 2020 г. 40% задолженности, накопленной до июля 2020 г. включительно… И хотя НЭК "Укрэнерго" подписала гарантированный государством кредит на погашения 40% задолженности за электроэнергию из ВИЭ в соответствии с меморандумом, это погашение пока не произошло", — написано в письме.

Инвесторы выражают обеспокоенность намерениям НКРЭКУ запретить использовать кредитные средства "Укрэнерго" для погашения задолженности перед "зеленой" энергетикой. Это окажет негативное влияние на весь сектор альтернативной энергетики и отношение инвесторов к Украине в целом.

В ЕБРР дополнительно отметили, что они являются крупнейшими инвесторами в экономику Украины. Для продолжения сотрудничества, необходимо выполнять все условия.

Напомним, что из-за высоких тарифов на "зеленую энергетику" в секторе энергетики накопилась задолженность со стороны украинского государства. Инвесторы и правительство подписали меморандум дабы разрешить кризис. Кабмин также поручил Ветренко составить план выхода из кризиса.