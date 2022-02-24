Гарячі лініі контакт-центру КМУ допомагатимуть переміщенню людей

Невдовзі контакт-центр Кабміну буде координувати дії з переміщення людей з небезпечних районів.

Прийнято рішення про термінову переорієнтацію "гарячих ліній" Урядового контактного центру 15-45, 15-39, 15-47 на інформаційно-координаційну роботу щодо допомоги в переміщенні людей із небезпечних регіонів та забезпеченні життєвих потреб переміщених осіб. Це буде зроблено найближчим часом. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

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За даним Мінфіну, також вже напрацьовані альтернативні способи виплати пенсій та соціальних допомог на випадок збоїв у роботі тої чи іншої банківської установи, а також для переміщених осіб, які отримують пенсію через поштового оператора.

"Такі способи дозволять забезпечити безперебійність у здійсненні виплат пенсій та соціальних допомог.

Працюємо разом. Захищаємо людей. Зміцнюємо Україну", — повідомили у Мінфіні.

Там також розповіли, що Міністерство соціальної політики разом з Національною соціальною сервісною службою та пенсійним фондом України створили координаційний штаб для забезпечення стійкості та безперебійної роботи соціального захисту в умовах воєнного стану.