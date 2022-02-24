Гарячі лініі контакт-центру КМУ допомагатимуть переміщенню людей
Невдовзі контакт-центр Кабміну буде координувати дії з переміщення людей з небезпечних районів.
Прийнято рішення про термінову переорієнтацію "гарячих ліній" Урядового контактного центру 15-45, 15-39, 15-47 на інформаційно-координаційну роботу щодо допомоги в переміщенні людей із небезпечних регіонів та забезпеченні життєвих потреб переміщених осіб. Це буде зроблено найближчим часом. Про це повідомляє Міністерство фінансів.
За даним Мінфіну, також вже напрацьовані альтернативні способи виплати пенсій та соціальних допомог на випадок збоїв у роботі тої чи іншої банківської установи, а також для переміщених осіб, які отримують пенсію через поштового оператора.
"Такі способи дозволять забезпечити безперебійність у здійсненні виплат пенсій та соціальних допомог.
Працюємо разом. Захищаємо людей. Зміцнюємо Україну", — повідомили у Мінфіні.
Там також розповіли, що Міністерство соціальної політики разом з Національною соціальною сервісною службою та пенсійним фондом України створили координаційний штаб для забезпечення стійкості та безперебійної роботи соціального захисту в умовах воєнного стану.