Горячие линии контакт-центра КМУ будут помогать перемещению людей

Вскоре контакт-центр Кабмина будет координировать действия по перемещению людей из опасных районов.

Принято решение о срочной переориентации "горячих линий" Правительственного контактного центра 15-45, 15-39, 15-47 на информационно-координационную работу по помощи в перемещении людей из опасных регионов и обеспечении жизненных потребностей перемещенных лиц. Это будет сделано в ближайшее время. Об этом сообщает Министерство финансов.

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По данным Минфина, также уже наработаны альтернативные способы выплаты пенсий и социальных пособий на случай сбоев в работе того или иного банковского учреждения, а также для перемещенных лиц, получающих пенсию через почтового оператора.

"Такие способы позволят обеспечить бесперебойность в выплатах пенсий и социальных пособий. Работаем вместе. Защищаем людей. Укрепляем Украину", – сообщили в Минфине.

Там также рассказали, что Министерство социальной политики вместе с Национальной социальной сервисной службой и пенсионным фондом Украины создали координационный штаб для обеспечения устойчивости и бесперебойной работы социальной защиты в условиях военного положения.