Песков назвал заявление о готовности нанести удар по Крымскому мосту "анонсированием теракта".

По словам спикера Кремля, заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова "требуют правовой оценки и последующего наказания".

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В Кремле отреагировали на заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова нанести удар по Крымскому мосту, как только у украинских военных появится такая возможность. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные заявления с украинской стороны являются анонсированием террористического акта, сообщает информационное агентство ТАСС.

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Спикер Кремля считает, что слова Данилова "требуют правовой оценки и последующего наказания".

"Подобное заявление является ничем иным, как анонсированием возможного террористического акта. Это неприемлемо, здесь много признаков деяний, которые подлежат правовой проверке с последующим наказанием", — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Крымский мост, как стратегический объект РФ, обеспечивается всеми необходимыми мерами безопасности.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по поводу заявления Данилова сказал, что Россия выберет ответную цель для нанесения удара. Однако, какая именно цель будет выбрана в качестве возмездия, Медведев не уточнил.

Имиджевый объект России

После аннексии Россией Крыма, российскими властями было принято решение создать прямое транспортное сообщение между полуостровом и материковой частью РФ через Керченский пролив. Создание автодорожного Крымского моста было завершено в 2018 году, а к 2020 был открыт железнодорожный мост через пролив. Общая смета проекта Крымского моста составила 228 млрд рублей ($3,7 млрд по состоянию на 2016 год).

В начале 2020 года депутаты Госдумы РФ на каналах российских СМИ распространяли информацию о том, что СБУ якобы готовила террористический акт на Крымском мосту с целью сорвать поездку Владимира Путина через Крымский мост.

Напомним, 10 февраля руководитель волонтерского проекта InformNapalm Роман Бурко сообщил, что спецслужбы РФ готовят диверсию и планируют подорвать Крымский мост с целью создать повод для вторжения ВС РФ в Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радио НВ заявил, что как только появится возможность, ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту, поскольку он используется для переброски российской армии на территорию временно оккупированного Крыма.