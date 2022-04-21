Пєсков назвав заяву про готовність завдати удару по Кримському мосту "анонсуванням теракту"

За словами речника Кремля, заява секретаря РНБО України Олексія Данілова "вимагає правової оцінки та подальшого покарання".

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У Кремлі відреагували на заяву секретаря РНБО України Олексія Данілова завдати удару по Кримському мосту, як тільки в українських військових з'явиться така можливість. За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, такі заяви з української сторони є анонсуванням терористичного акту, повідомляє інформаційне агентство "ТАРС".

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Речник Кремля вважає, що слова Данілова "вимагають правової оцінки та подальшого покарання".

"Така заява є нічим іншим, як анонсуванням можливого терористичного акту. Це неприйнятно, тут багато ознак діянь, які підлягають правовій перевірці з подальшим покаранням", — сказав Пєсков.

Прессекретар додав, що Кримський міст як стратегічний об'єкт РФ забезпечують всіма необхідними заходами безпеки.

Зі свого боку заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв з приводу заяви Данілова сказав, що Росія вибере мету у відповідь для завдання удару. Проте, яку саме мету оберуть як відплату, Медведєв не уточнив.

Іміджевий об'єкт Росії

Після анексії Росією Криму російська влада прийняла рішення створити пряме транспортне сполучення між півостровом і материковою частиною РФ через Керченську протоку. Створення автодорожнього Кримського мосту завершено у 2018 році, а до 2020 року відкрито залізничний міст через протоку. Загальний кошторис проєкту Кримського мосту склав 228 млрд рублів ($3,7 млрд станом на 2016 рік).

На початку 2020 року депутати Держдуми РФ на каналах російських ЗМІ розповсюджували інформацію про те, що СБУ нібито готувала терористичний акт на Кримському мосту з метою зірвати поїздку Володимира Путіна через Кримський міст.

Нагадаємо, 10 лютого керівник волонтерського проєкту InformNapalm Роман Бурко повідомив, що спецслужби РФ готують диверсію та планують підірвати Кримський міст із метою створити привід для вторгнення ЗС РФ в Україну.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі радіо НВ заявив, що щойно з'явиться можливість, ЗСУ завдадуть удару по Кримському мосту, оскільки його використовують для перекидання російської армії на територію тимчасово окупованого Криму.