Россия может повторно ударить сегодня по территории Украины, — военный эксперт

Военный эксперт Алексей Гетьман отмечает, что Россия к своему неприкосновенному запасу накопила еще где-то 200 ракет. Поэтому у РФ есть силы для второй волны удара.

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После комбинированной атаки 26 августа по критической и гражданской инфраструктуре Российская Федерация может нанести вторую волну удара по Украине уже даже в эти сутки. Об этом отметил военный эксперт Алексей Гетьман.

"Россияне должны были накопить чуть ли не 200 ракет, кроме того, что у них было в так называемом неприкосновенном запасе. Поэтому ожидалось, что удар будет мощный", — отметил Алексей Гетьман.

По его словам, это была чуть ли не треть ракет, которые они произвели и запустили. Они испытывают наше ПВО, поэтому могут повторно ударить по территории Украины даже сегодня.

"Они запускают столько ракет за месяц, сколько могут произвести, то есть где-то около сотни — это или один мощный налет, или несколько налетов — три в месяц по 30-40 ракет или два в месяц по 50-60 ракет. Полтора месяца не было и можно было ожидать. Тем более они нас пугали, что отомстят", — добавил эксперт.

В понедельник утром, 26 августа, Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами, которые запускала со стратегических бомбардировщиков, из акватории Черного моря и с истребителей МиГ-31К. Взрывы прогремели в большинстве регионов Украины.

В целом пострадали 15 областей Украины, есть раненые и погибшие. В ДТЭК заявили, что получили от "Укрэнерго" распоряжение ввести экстренные отключения света.

В то же время Россия заявила, что имеет достаточно сильную экономику, чтобы провоевать еще пять лет. В то же время российские власти уверены в победе и готовятся ее использовать для дальнейшего развития РФ.