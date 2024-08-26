Росія може повторно вдарити сьогодні по території України, — воєнний експерт

Воєнний експерт Олексій Гетьман зазначає, що Росія до свого недоторканного запасу накопичила ще десь 200 ракет. Тому у РФ є сили для другої хвилі удару.

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Після комбінованої атаки 26 серпня по критичній та цивільній інфраструктурі Російська Федерація може завдати другу хвилю удару по Україні вже навіть цієї доби. Про це зазначив воєнний експерт Олексій Гетьман.

"Росіяни мали накопичити ледь не 200 ракет, крім того, що у них було в так званому недоторканому запасі. Тому очікувалось, що удар буде найпотужніший", — зазначив Олексій Гетьман.

За його словами, це була ледь не третина ракет, яких вони виробили й запустили. Вони випробовують наше ППО, тому можуть повторно вдарити по території Україні навіть сьогодні.

"Вони запускають стільки ракет за місяць, скільки можуть виробити, тобто десь біля сотні — це або один потужніший наліт, або декілька нальотів — три на місяць по 30-40 ракет чи два на місяць по 50-60 ракет. Півтора місяця не було і можна було очікувати. Тим паче вони нас лякали, що помстяться", — додав експерт.

У понеділок вранці, 26 серпня, Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами, які запускала зі стратегічних бомбардувальників, з акваторії Чорного моря і з винищувачів МіГ-31К. Вибухи прогриміли у більшості регіонів України.

В цілому постраждали 15 областей України, є поранені та загиблі. В ДТЕК заявили, що отримали від "Укренерго" розпорядження запровадити екстрені відключення світла.

Водночас Росія заявила, що має достатньо сильну економіку, щоб провоювати ще п'ять років. Водночас російська влада впевнена у перемозі й готується її використати для подальшого розвитку РФ.