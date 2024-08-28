Сокровище из подвала времен Второй мировой: найден богатый самурайский меч периода Эдо (фото)

В Германии во время раскопок нашли богато украшенный самурайский меч с изображение бога удачи, а также лотосами и водной лилии.

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В Германии археологи нашли очень редкий японский самурайский меч XVII века. Находка была обнаружена в руинах подвала, разрушенного во время Второй мировой войны, пишет LiveScience.

Обнаруженный меч известен как вакидзаси, он был найден во время раскопок на одной из старейших площадей Берлина Молькенмаркт. Сперва ученые подумали, что нашли военную парадную саблю, но более предметные анализ показал, что это меч из Японии периода Эдо.

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В официальном заявлении говорится, что обнаруженный клинок может оказаться еще старше, и возможно, датируется XVI веком. Археологи предполагают, что такой ценный артефакт могли привезти в Германию в 1800-х года в рамках дипломатической миссии.

Самурайский меч XVI века Фото: Staachliche Museen zu Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte / Anica Kelp

"Сложно представить, что в то время, когда Япония была изолирована и почти не принимала европейских путешественником, такое богатое оружие окажется в Берлине", — говорит государственный археолог Берлина и директор Музея доисторических времен и ранней истории Маттиас Вемхофф.

Изображение японского бога удачи Фото: Staachliche Museen zu Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte / Anica Kelp

Меч был найден во время раскопок подвалов жилых и коммерческих построек в Молькенмаркте. Здания превратились в руины во время Второй мировой, а позже на этом месте построили улицы и перекрестки в 1960-х годах. Утерянные и заново открытые подвалы были заполнены артефактами, такими как уздечки, стремена, сбруей и так далее. Но обнаружение японского меча в одном из таких подвалов оказалось неожиданностью.

Дальнейшие реставрационные работы раскрыли детали самого меча и показали, что оружие могло принадлежать только высокопоставленному лицу. Согласно истории, вакидзаси носили самураи на тот случай, если сражаться придется в небольшом помещении или в непосредственной близости от врага. В таком случае было бы сложно орудовать более длинным мечом, таким как катана. Вакидзаси также назывались "мечами-компаньонами", их постоянно носили самураи.

Рентген вакидзаси эпохи Эдо Фото: Staachliche Museen zu Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte / Anica Kelp

По словам археологов, деревянная рукоять меча была повреждена огнем, но другие части вакидзаси сохранились, включая текстильную обмотку меча. Реставрация также показала, что наконечник меча был 1 см шириной, а на металлическом кольце у рукояти изображен Дайкокутэн, один из богов удачи в Японии.

Команда также нашла роспись на гарде меча в виде цветов хризантемы и водных лилий. В целом стиль меча говорит о том, что он был изготовлен в период Эдо.

Рентген же показал, что лезвие меча было укорочено, а рукоятка оказалась не оригинальной. Поэтому ученые предположили, что лезвие меча может быть даже старше периода Эдо, возможно, оно датируется 1500-ми годами.

Напомним, в Баварии нашли "побратима" Экскалибура — редкий восьмиугольный меч. Археологи, проводившие раскопки в Ньордлингене сделали замечательную находку: бронзовый меч, которому более 3 000 лет. Такое оружие производилось всего в 3-х местах.