Скарб із підвалу часів Другої світової: знайдено багатий самурайський меч періоду Едо (фото)

У Німеччині під час розкопок знайшли багато прикрашений самурайський меч із зображенням бога удачі, а також лотосами та водною лілією.

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У Німеччині археологи знайшли дуже рідкісний японський самурайський меч XVII століття. Знахідка була виявлена в руїнах підвалу, зруйнованого під час Другої світової війни, пише LiveScience.

Виявлений меч відомий як вакідзаші, його було знайдено під час розкопок на одній із найстаріших площ Берліна Молькенмаркт. Спершу вчені подумали, що знайшли військову парадну шаблю, але більш предметний аналіз показав, що це меч з Японії періоду Едо.

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В офіційній заяві йдеться про те, що виявлений клинок може виявитися ще старшим і, можливо, датується XVI століттям. Археологи припускають, що такий цінний артефакт могли привезти в Німеччину в 1800-х роках у рамках дипломатичної місії.

Самурайський меч XVI століття Фото: Staachliche Museen zu Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte / Anica Kelp

"Складно уявити, що в той час, коли Японія була ізольована і майже не приймала європейських мандрівників, така багата зброя опиниться в Берліні", — каже державний археолог Берліна і директор Музею доісторичних часів і ранньої історії Маттіас Вемхофф.

Зображення японського бога удачі Фото: Staachliche Museen zu Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte / Anica Kelp

Меч був знайдений під час розкопок підвалів житлових і комерційних будівель у Молькенмаркті. Будинки перетворилися на руїни під час Другої світової, а пізніше на цьому місці побудували вулиці та перехрестя в 1960-х роках. Загублені і заново відкриті підвали були заповнені артефактами, такими як вуздечки, стремена, збруєю тощо. Але виявлення японського меча в одному з таких підвалів виявилося несподіванкою.

Подальші реставраційні роботи розкрили деталі самого меча і показали, що зброя могла належати тільки високопоставленій особі. Згідно з історією, вакідзаші носили самураї на той випадок, якщо битися доведеться в невеликому приміщенні або в безпосередній близькості від ворога. У такому разі було б складно орудувати довшим мечем, таким як катана. Вакідзаші також називалися "мечами-компаньйонами", їх постійно носили самураї.

Рентген вакідзасі епохи Едо Фото: Staachliche Museen zu Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte / Anica Kelp

За словами археологів, дерев'яне руків'я меча було пошкоджено вогнем, але інші частини вакідзаші збереглися, включно з текстильною обмоткою меча. Реставрація також засвідчила, що наконечник меча був 1 см завширшки, а на металевому кільці біля руків'я зображений Дайкокутен, один із богів удачі в Японії.

Команда також знайшла розпис на гарді меча у вигляді квітів хризантеми та водних лілій. Загалом стиль меча свідчить про те, що його було виготовлено в період Едо.

Рентген же показав, що лезо меча було вкорочене, а руків'я виявилося не оригінальним. Тому вчені припустили, що лезо меча може бути навіть старшим за період Едо, можливо, воно датується 1500-ми роками.

Нагадаємо, у Баварії знайшли "побратима" Екскалібура — рідкісний восьмикутний меч. Археологи, які проводили розкопки в Ньордлінгені, зробили чудову знахідку: бронзовий меч, якому понад 3 000 років. Таку зброю виробляли всього в 3-х місцях.