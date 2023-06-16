Археологічне диво: в Баварії знайшли "побратима" Екскалібура — рідкісний восьмикутний меч

Археологи, які проводили розкопки в Ньордлінгені зробили чудову знахідку: бронзовий меч, якому понад 3 000 років. Таку зброю виготовляли усього в 3-х місцях.

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Меч знайшли серед колекції поховального інвентарю та зброї, поряд з останками чоловіка, жінки і дитини. Точний зв'язок між цими особами залишається невизначеним, а отже, потребує подальших досліджень, пише Arkeonews.

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Цей меч вирізняється своєю восьмикутною формою, восьмикутним лезом і руків'ям, які повністю виготовлені з бронзи. Процес виробництва восьмикутних мечів є складним і охоплює лиття руків'я безпосередньо на клинок, що є технікою, відомою як лиття внахлест.

Оздоблення меча вирізняється складними інкрустаціями та знаками. Хоча дві заклепки фізично присутні, ще одна пара втрачена. Попри відсутність видимих ознак використання, складність виготовлення меча дозволяє припустити, що він дійсно був функціональною зброєю. Його центр ваги, зміщений до передньої частини леза, вказує на конструкцію, оптимізовану для рублячих ударів.

Цей меч вирізняється своєю восьмикутною формою, восьмикутним лезом і руків'ям, які повністю виготовлені з бронзи Фото: Dr. Woidich

Наразі триває дослідження, щоб з'ясувати, чи походить меч з Баварії, чи його сюди привезли. У бронзовому віці існувало три основні центри розповсюдження восьмигранних мечів цього типу: один у Південній Німеччині, а два інших — у Північній Німеччині та Данії.

Порівняльний аналіз методів лиття та декоративних елементів дозволяє припустити, що деякі з восьмикутних мечів, знайдених на півночі, можуть бути автентичними імпортами або виробами мандрівних майстрів, тоді як інші можуть бути імітаціями зразків, що походять з Південної Німеччини.

Його центр ваги, зміщений до передньої частини леза, вказує на конструкцію, оптимізовану для рублячих ударів Фото: Dr. Woidich

Матіас Пфайль, директор Баварського державного управління з охорони пам'яток, прокоментував: "Наші археологи потребують подальшого дослідження меча і місця поховання, щоб надати точнішу класифікацію цієї знахідки. Проте вже зараз очевидно, що стан знахідки винятковий. Такий рідкісний артефакт має величезне значення!".

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