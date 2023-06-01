Відрізнятися від варварів: знайдені в Британії пінцети розповідають про гігієну Римської імперії

Під час археологічних розкопок у місті Вроксетер знайшли різні артефакти часів Римської імперії, зокрема інструменти для догляду за собою. Завдяки цим знахідкам, вчені змогли більше дізнатися про гігієну давніх римлян та їхнє бажання відрізнятися від варварів.

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Під час розкопок у місті Вроксетер, одному з найбільших римських поселень у Британії, знайшли понад 50 пар пінцетів. Римське місто відоме також як Viriconium Cornoviorum у часи свого розквіту, вирізняється як надзвичайно добре збережений міський центр, що змагався за величчю з Помпеями, пише Arkeonews.

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Знахідка інструменту для догляду за собою під час масштабних розкопок у Вроксетер-Сіті дає гостроцікаве уявлення про звички римських чоловіків, розкриваючи особливе захоплення вищипуванням волосся під пахвами.

У римському світі краса часто мала свою ціну, а прагнення до чистоти та сприятливого публічного іміджу займало значну частину їхнього повсякденного життя. Римляни були палкими прихильниками спільного купання, щодня відвідуючи громадські лазні. Багато людей мали власні набори особистої гігієни, до яких входили такі предмети, як вушні ложечки, щіточки для чищення нігтів і, особливо, пінцети.

На відміну від сучасного використання, пінцет слугував не лише для видалення волосся на бровах. Римські британці використовували їх для досягнення чисто поголеного вигляду, що відрізняло їх від "варварів" і віддзеркалювало модні тенденції, які панували в Римі. Однак вищипування волосся було далеко не найприємнішою процедурою, і її часто доручали поневоленим особам.

Організація English Heritage, що відповідає за збереження історичних пам'яток Англії, заявила про свій намір виставити ці артефакти у відреставрованому музеї, який нещодавно відчинив свої двері 25 травня. Їх заява свідчить про те, що пристрасть римлян до видалення волосся, від болісної епіляції воском до надокучливого гоління, сягає корінням у глибоку давнину.

Реконструкція римського набору для чищення, що включає стригіль (скребок для шкіри), пляшечку з олією, засіб для чищення нігтів та пінцет Фото: Richard Lea-Hair/English Heritage

У римському місті Вроксетер у Шропширі представлять понад 400 об'єктів, які проливають світло на банні та косметичні практики, поширені в римській Британії. Серед знахідок особливо вражає велика кількість пінцетів. Кемерон Моффетт, куратор місця знахідки у Вроксетері, підкреслює величезну кількість знайдених пінцетів, зазначаючи, що ця колекція представляє одне з найбільших зібрань подібних предметів у Британії.

Очевидно, що пінцет користувався популярністю як невіддільний аксесуар серед римлян завдяки своїй зручності, простоті та доступності, навіть попри те, що він не забезпечував безболісної роботи.

Для декого може стати несподіванкою той факт, що в римській Британії епіляція тіла не була винятково жіночою справою, а також була поширена серед чоловіків. Соціальні очікування полягали в тому, що чоловіки, які займалися такими видами спорту, як боротьба, що вимагали мінімального одягу, старанно готувалися до змагань, видаляючи все видиме волосся на тілі.

Крім того, під час археологічних розкопок у римському місті Вроксетера знайдено інші знаряддя догляду за собою тієї епохи, зокрема лопатки для чистки вух, щіточки для чищення нігтів, скляні флакони для парфумів і олії для ванн, а також контейнери для косметики.

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