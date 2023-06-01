Отличаться от варваров: найденные в Британии пинцеты рассказывают о гигиене в Римской империи

Во время археологических раскопок в городе Вроксетере нашли различные артефакты времен Римской империи, в частности инструменты по уходу за собой. Благодаря этим находкам ученые смогли больше узнать о гигиене древних римлян и их желании отличаться от варваров.

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Во время раскопок в городе Вроксетер, одном из самых больших римских поселений в Британии, нашли более 50 пар пинцетов. Римский город известен также как Viriconium Cornoviorum во времена своего расцвета, отличается как чрезвычайно хорошо сохранившийся городской центр, соревновавшийся по величию с Помпеями, пишет Arkeonews.

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Находка инструмента для ухода за собой во время масштабных раскопок в Вроксетер-Сити дает интригующее представление о привычках римских мужчин в уходе за собой, раскрывая особое увлечение выщипыванием волос под мышками.

В римском мире красота часто имела свою цену, а стремление к чистоте и благоприятному публичному имиджу занимало значительную часть их повседневной жизни. Римляне были ярыми сторонниками совместного купания, ежедневно посещая общественные бани. Многие люди имели собственные наборы личной гигиены, в которые входили такие предметы, как ушные ложечки, щеточки для чистки ногтей и, особенно, пинцеты.

В отличие от современного использования, пинцет служил не только для удаления волос на бровях. Римские британцы использовали их для достижения чисто выбритого вида, что отличало их от "варваров" и отражало модные тенденции, царившие в Риме. Однако выщипывание волос было далеко не самой приятной процедурой, и ее часто поручали порабощенным лицам.

Организация English Heritage, отвечающая за сохранение исторических памятников Англии, заявила о своем намерении выставить эти артефакты в отреставрированном музее, который недавно открыл свои двери 25 мая. Их заявление свидетельствует о том, что страсть римлян к удалению волос, от мучительной эпиляции воском до надоедливого бритья, уходит корнями в глубокую древность.

Реконструкция римского набора для чистки, включающая стригиль (скребок для кожи), бутылочку с маслом, чистящее средство для ногтей и пинцет Фото: Richard Lea-Hair/English Heritage

В римском городе Вроксетер в Шропшире будет представлено более 400 объектов, которые проливают свет на банные и косметические практики, распространенные в римской Британии. Среди находок особенно впечатляет большое количество пинцетов. Кэмерон Моффетт, куратор места находки в Вроксетере, подчеркивает огромное количество найденных пинцетов, отмечая, что эта коллекция представляет одно из крупнейших собраний подобных предметов в Британии.

Очевидно, что пинцет пользовался популярностью как неотъемлемый аксессуар среди римлян благодаря своему удобству, простоте и доступности, даже несмотря на то, что он не обеспечивал безболезненной работы.

Для некоторых может стать неожиданностью тот факт, что в римской Британии эпиляция тела не была исключительно женским делом, а также была распространена среди мужчин. Социальные ожидания заключались в том, что мужчины, которые занимались такими видами спорта, как борьба, требовавшими минимальной одежды, усердно готовились к соревнованиям, удаляя все видимые волосы на теле.

Кроме того, во время археологических раскопок в римском городе Вроксетера были найдены другие орудия ухода за собой той эпохи, в частности лопатки для чистки ушей, щеточки для чистки ногтей, стеклянные флаконы для духов и масла для ванн, а также контейнеры для косметики.

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