Археологическое чудо: в Баварии нашли "побратима" Экскалибура — редкий восьмиугольный меч

Археологи, проводившие раскопки в Ньордлингене сделали замечательную находку: бронзовый меч, которому более 3 000 лет. Такое оружие производилось всего в 3-х местах.

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Меч был найден среди коллекции погребального инвентаря и оружия, рядом с останками мужчины, женщины и ребенка. Точная связь между этими лицами остается неопределенной, что оставляет место для дальнейших исследований, пишет Arkeonews.

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Этот меч отличается своей восьмиугольной формой, восьмиугольным лезвием и рукояткой, которые полностью изготовлены из бронзы. Процесс производства восьмиугольных мечей является сложным и включает в себя литье рукоятки непосредственно на клинок, что является техникой, известной как литье внахлест.

Отделка меча отличается сложными инкрустациями и знаками. Хотя две заклепки физически присутствуют, еще одна пара потеряна. Несмотря на отсутствие видимых признаков использования, сложность изготовления меча позволяет предположить, что он действительно был функциональным оружием. Его центр тяжести, смещенный к передней части лезвия, указывает на конструкцию, оптимизированную для рубящих ударов.

Этот меч отличается своей восьмиугольной формой, восьмиугольным лезвием и рукояткой, которые полностью изготовлены из бронзы Фото: Dr. Woidich

Сейчас продолжается исследование, чтобы выяснить, происходит ли меч из Баварии или был импортированным. В бронзовом веке существовало три основных центра распространения восьмигранных мечей этого типа: один в Южной Германии, а два других — в Северной Германии и Дании.

Сравнительный анализ методов литья и декоративных элементов позволяет предположить, что некоторые из восьмиугольных мечей, найденных на севере, могут быть аутентичными импортами или изделиями странствующих мастеров, тогда как другие могут быть имитациями образцов, происходящих из Южной Германии.

Его центр тяжести, смещенный к передней части лезвия, указывает на конструкцию, оптимизированную для рубящих ударов Фото: Dr. Woidich

Матиас Пфайль, директор Баварского государственного управления по охране памятников, прокомментировал: "Наши археологи нуждаются в дальнейшем исследовании меча и места захоронения, чтобы предоставить более точную классификацию этой находки. Однако уже сейчас очевидно, что состояние находки исключительное. Такой редкий артефакт имеет огромное значение!".

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