Належав непростій людині: в древньому місті Ассос знайшли римський артефакт (фото)

Ассос — це древнє місто з довгою історією, яке було засноване ще у VII столітті до н. е. Під час нещодавніх розкопок археологи виявили римський артефакт, який датується II-III століттям нашої ери.

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У стародавньому місті Ассос, Туреччина, дослідники відкопали перстень римської епохи. Цей артефакт із зображенням Афіни, шанованої богині стародавнього міста, виявили у структурі Ксенодохіон, будівлі гуртожитку в руїнах міста, пише Arkeonews.

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Ассос, розташований у південно-західному регіоні півострова Біга, має багату історію, що сягає бронзового віку. Місто заснували як грецьку колонію переселенці з острова Лесбос у VII столітті до нашої ери.

Афіна, одна з дванадцяти олімпійських божеств і дочка Зевса, стала захисницею міста. Колись воно було життєво важливим регіональним центром, а історичні тексти пов'язують його з давніми містами Ассува та Педасос.

Фото: İHA

Протягом майже чотирьох десятиліть турецькі археологи проводять дослідження Ассоса. Нинішня команда розкопок, яку очолює професор Нуреттін Арслан з кафедри археології Університету Чанаккале Онсекіз Март, складається з двадцяти експертів. Проєкт здійснюється за головної фінансової підтримки Міністерства культури та туризму та İÇDAŞ.

Професор Арслан пояснив важливість нещодавньої знахідки: "Цього року ми виявили цінний перстень у структурі Ксенодохіон із зображенням Афіни. Такі камені були поширені в римський період, хоча їх використовували й до, і після цієї епохи. Ймовірно, він належав видатній особі міста і слугував печаткою, подібною до сучасних підписів. За нашими оцінками, перстень датується II-III століттям нашої ери, що робить його історичним артефактом віком приблизно 1 600-1 700 років".

Протягом своєї історії Ассос переходив під правління різних імперій. У VI столітті до н. е. це була одна із західногрецьких держав під контролем Лідії. Після падіння Лідії він перейшов під владу перського царя Кіра II і став частиною Перської імперії. У V столітті до н. е. місто приєдналося до Афінської конфедерації, а потім знову потрапило під владу персів, аж до приходу Александра Македонського у 334 році до н. е.

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Після смерті Александра Ассос кілька разів переходив з рук в руки, перш ніж став частиною Пергамського королівства, яке пізніше поглинула Римська імперія. Ассос процвітав протягом першого і другого століть нашої ери, але поступово занепадав, врешті-решт потрапивши під владу Візантії, сельджуків, франків і османів до 1330 року.

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