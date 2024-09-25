Кит-вбивця з ножем і людські голови: ШІ знайшов досі невідомі геогліфи на плато Наска (фото)

За допомогою ШІ вченим вдалося виявити 303 нових геогліфів на плато Наска, від невеликих 9-метрових до 90-метрових зображень. Серед знахідок виділяється зображення кита-вбивці з ножем.

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На перуанському плато Наска виявили стародавній геогліф, що нагадує кита-вбивцю з ножем. Ця знахідка є одним із 303 нових геогліфів, виявлених за допомогою системи штучного інтелекту, деякі з яких містять зображення відтятих голів і людських жертвоприношень, пише IFLScience.

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Лінії Наска, вперше виявлені в 1940-х роках, вже давно привертають увагу істориків та археологів. Попри десятиліття досліджень, так і не з'явилося єдиної думки про призначення цих масивних малюнків.

Раніше було відомо 430 геогліфів, що складалися як з великих фігур "лінійного типу", створених шляхом розчищення скель, щоб оголити землю під ними, так і з менших зображень "рельєфного типу", створених шляхом розміщення каміння на землі. З часом багато з цих малюнків потьмяніли через вивітрювання та інші природні фактори, що ускладнює їхнє виявлення.

Фото: Masato Sakai

Створені близько 100 р. до н. е., багато з цих геогліфів зараз важко виявити, а їхня величезна кількість і масштаб роблять традиційні методи дослідження недостатніми для їхнього повного розуміння. Щоб прискорити процес, дослідники звернулися до технології штучного інтелекту.

Проаналізувавши аерофотознімки, програма ШІ змогла виявити понад 300 додаткових геогліфів, зокрема, невеликі рельєфні малюнки, на яких, як правило, зображені люди, тварини та сцени, пов'язані з людськими жертвоприношеннями.

Дослідження показало, що 81,6 відсотка нещодавно виявлених рельєфних геогліфів зображують людей або речі, на які вплинули люди. Тим часом 64 відсотки лінійних малюнків зображували диких тварин.

Лінійні геогліфи, в середньому 90 метрів завдовжки, часто зустрічаються поблизу паломницьких маршрутів, що ведуть до стародавнього храму Кауачі, що дозволяє припустити, що вони могли відігравати певну роль у церемоніальних ритуалах, пов'язаних із цими тваринами.

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І навпаки, менші рельєфні геогліфи, зазвичай близько 9 метрів завдовжки, виявили біля неформальних пішохідних стежок. Ці стежки, схоже, не ведуть до жодних великих об'єктів, що вказує на те, що ці менші малюнки могли слугувати засобом обміну інформацією між меншими групами, можливо, пов'язаною з місцевою людською діяльністю.

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