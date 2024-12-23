Єдиний у своєму роді: вчені шоковані вантажем затонулого корабля V століття (фото)

Біля узбережжя Айвалика підводні археологи виявили затонулий корабель V століття н. е. з унікальним вантажем. На думку дослідників, ця знахідка може стати основою для створення окремого спеціалізованого музею.

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Біля узбережжя Туреччини археологи виявили древній затонулий корабель, який дав змогу дізнатися про стародавні торгівельні шляхи. Відкриття, що відбулося поблизу Айвалика в Баликесірі, стосується торгового судна V століття нашої ери, яке перевозило вантаж керамічних тарілок, пише Arkeonews.

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Підводна експедиція під керівництвом доцента Харуна Оздаша з Центру підводних досліджень Університету Докуз Ейлюль (SUDEMER) проведена за погодженням з Міністерством культури і туризму Туреччини.

Використовуючи сучасні роботизовані підводні апарати, розроблені в Туреччині, дослідники склали карту підводної спадщини регіону Айвалик. Вони виявили затонулий корабель, який лежить приблизно за 4 кілометри від узбережжя на глибині 43 метри.

На думку дослідників, ця знахідка може стати основою для створення окремого спеціалізованого музею Фото: AA

Попередні висновки датують корабельну аварію кінцем V століття н. е. і описують її як найбільше затонуле вантажне судно, виявлене в Егейському і Середземноморському регіонах. На місці знахідки виявлено близько 10 000 керамічних тарілок, складених у кластери, які розкривають деталі історичних торгівельних шляхів.

Дослідники вважають, що корабель міг вирушити з Північної Африки або Кіпру і, ймовірно, перевозив товари до Анатолії, Греції або Італії, коли затонув під час шторму.

Оздаш розповів про це відкриття, відзначивши його важливість для підводної археології.

"Цей корабель важливий тим, що він демонструє унікальний вантаж із керамічних тарілок, а не амфор, які зазвичай знаходять на таких затонулих суднах. Виняткова збереженість артефактів, недоторканих людською діяльністю, робить їх унікальним відкриттям", — пояснив він.

Фотограмметричні дослідження також допомогли встановити розміри корабля — приблизно 15 метрів завдовжки і 9 метрів завширшки.

Кераміка відображає поєднання регіональної майстерності, її походження простежується з Сирії, Єгипту, Північної Африки та Кіпру. Хоча історичні записи натякають на таку торгівлю, фізичні докази досі були відсутні. Оздаш наголосив, що ця знахідка є важливою віхою в документуванні морської торгівлі, надаючи безпрецедентне уявлення про масштаби стародавніх торгівельних мереж.

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Артефакти з вантажу, що містить щонайменше шість різних дизайнів тарілок, можуть слугувати основою для створення спеціалізованого музею.

"Ця знахідка має величезне археологічне та культурне значення. Вона містить достатньо матеріалу для створення інституції, що демонструє багатство і складність стародавньої торгівлі", — підсумував Оздаш.

Раніше Фокус писав про дивний камінь, який знайшов 6-річний хлопчик на пляжі. Виявилося, що ця знахідка — древній артефакт, якому приблизно 50 тисяч років.

А також ми розповідали про залишки корабля, потопленого німецькою торпедою під час Першої світової війни.