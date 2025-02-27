Батьківщина Клеопатри йде під воду: у Єгипті руйнується відоме місто

У єгипетській Олександрії підвищується рівень моря, що призводить до масових обвалень будівель.

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Згідно з новим дослідженням, в історичному єгипетському місті Александрія — батьківщині Клеопатри — спостерігається "різкий сплеск" обвалень будівель, пов'язаний із береговою ерозією і підвищенням рівня Середземного моря. Про це пише CNN.

Руйнування будівлі в Олександрії у 2024 році

На узбережжі були встановлені бетонні блоки, щоб розбивати хвилі, але вони не перешкоджають підвищенню рівня моря через зміну клімату. І тепер це загрожує історичним будівлям Александрії.

За даними дослідження, опублікованого цього місяця Університетом Південної Каліфорнії, колись обвалення будівель були рідкістю в портовій Олександрії, але за останнє десятиліття кількість обвалень почастішала з одного до приголомшливих 40 на рік, оскільки рівень моря підвищується і морська вода просочується під фундаменти будинків.

Заснована македонським правителем Олександром Великим понад 2000 років тому, Александрія є одним з найдавніших міст світу і в даний час входить до числа найбільш густонаселених міст Африки, де проживає 6 мільйонів осіб. Вона також є однією з найбільш вразливих до підвищення рівня моря, що загрожує її історичній спадщині.

Клеопатра народилася і виросла в Олександрії Фото: Ancient Origins

Серед тисяч сучасних будівель середньої поверховості розташувалися стародавні споруди, які впродовж століть проєктувалися і зводилися різними правлячими династіями Олександрії.

Вони пережили стихійні лиха, включно із землетрусами й цунамі, але тепер підвищення рівня моря й посилення штормів, спричинені антропогенною зміною клімату, "за десятиліття знищують те, що створювали тисячоліттями людської винахідливості", — сказала Сара Фуад, провідна авторка дослідження й ландшафтна архітекторка Мюнхенського технічного університету.

Руйнування будівлі в Олександрії 4 роки тому

Дослідники проаналізували вплив змін берегової лінії в Олександрії, використовуючи різні методи. І з'ясували, що будівлі руйнуються "знизу вгору", оскільки морська вода розмиває фундаменти, просочуючись у ґрунт.

За словами Ессама Хеггі, автора дослідження, навіть невелике підвищення рівня моря — "всього на кілька сантиметрів" — може мати руйнівні наслідки.

Дослідження показало, що близько 7000 старих будівель в Олександрії перебувають під загрозою обвалення.

Однак підвищення рівня Середземного моря загрожує всім містам, розташованим на узбережжі. І та сама проблема виникла на американському узбережжі, наприклад, у Каліфорнії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як відомий грецький курорт Санторіні стрясають сотні підземних поштовхів на день.