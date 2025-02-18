До сотні підземних поштовхів на день: чим насправді спричинені землетруси на Санторіні

З кінця січня в регіоні сталися тисячі землетрусів і тепер учені розповіли, чому це відбувається.

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Грецький острів Санторіні зазвичай асоціюється з гарними білими будівлями й синім морем, проте з січня 2025 року острів зазнав майже безперервної низки сейсмічної активності — що ж відбувається? Дослідники спробували відповісти на це питання, пише IFLScience.

У середньому, за 24 години Сейсмологічна лабораторія Афінського університету фіксує близько 90 землетрусів з епіцентром у районі Кіклад, включно з Санторіні, Аморгосом та Іос. Найбільший із цих землетрусів досяг магнітуди 5. Унаслідок неймовірної кількості підземних поштовхів на Санторіні та Аморгосі було оголошено надзвичайний стан, а тисячі місцевих жителів вирішили покинути острів.

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Відомо, що Санторіні не чужий геологічним заворушенням — острів вулканічний і, як і раніше, вважається активним, попри відсутність значних вивержень з 1950-х років. Сейсмічна активність дійсно може вказувати на майбутнє виверження, проте сейсмологи вважають, що вулканічна активність зовсім не є джерелом цієї активності.

За словами експертів Сейсмічної лабораторії Афінського університету, попри те, що сейсмічна активність відбувається в межах активної вулканічної дуги Південного Егейського моря, вона безпосередньо не пов'язана з будь-яким відомим вулканічним центром.

Натомість експерти лабораторії припускають, що спостережувана активність, імовірно, має характеристики сейсмічного рою, оскільки не спостерігається жодного землетрусу з магнітудою, що явно перевищує всі інші, які можна було б схарактеризувати як головний землетрус.

"Сейсмічний рій" належить до серії відносно невеликих землетрусів, які часто відбуваються протягом короткого проміжку часу і в одному і тому ж місці, без ідентифікованого "головного поштовху". Тепер учені вважають, що рій біля Санторіні, ймовірно, пов'язаний з активацією системи нормальних розломів — тріщин у земній корі, де відбувається рух. Передбачається, що землетруси є результатом раптового вивільнення напруги, накопиченої рухом уздовж цих розломів.

Сейсмічні рої, особливо ті, що розташовані у вулканічному середовищі або поблизу нього, часто спричиняються проникненням рідини в розірвану тканину, що полегшує розриви, у поєднанні з перенесенням напруги, спричиненим самими тектонічними землетрусами. Тривогу викликає те, що досі неясно, куди вулканічна активність піде далі. На жаль, у вчених все ще немає точного й ефективного способу передбачити землетруси, проте вчені з лабораторії висунули кілька припущень щодо того, що може статися.

Один зі сценаріїв, прогнозованих вченими, полягає в тому, що активність триватиме з магнітудами, що поступово зменшуються, і меншою кількістю землетрусів, але триватиме протягом багатьох місяців.

Інший сценарій передбачає, що рій стимулює розрив значної частини великого активного розлому в регіоні — це спричинить основний землетрус, а потім активність набуде форми типової постсейсмічної послідовності.

Раніше Фокус писав про те, що жахливі землетруси струсонули Санторіні: виверження не буде, але наближається велика хвиля.