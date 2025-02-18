До сотни подземных толчков в день: чем на самом деле вызваны землетрясения на Санторини

С конца января в регионе произошли тысячи землетрясений и теперь ученые рассказали, почему это происходит.

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Греческий остров Санторини обычно ассоциируется с красивыми белыми зданиями и синим морем, однако с января 2025 года остров подвергся почти непрекращающейся череде сейсмической активности — что же происходит? Исследователи попытались ответить на этот вопрос, пишет IFLScience.

В среднем, за 24 часа Сейсмологическая лаборатория Афинского университета фиксирует около 90 землетрясений с эпицентром в районе Киклад, включая Санторини, Аморгос и Иос. Крупнейшее из этих землетрясений достигло магнитуды 5. В результате невероятного количества подземных толчков на Санторини и Аморгосе было объявлено чрезвычайное положение, а тысячи местных жителей решили покинуть остров.

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Известно, что Санторини не чужд геологическим беспорядкам — остров вулканический и по-прежнему считается активным, несмотря на отсутствие значительных извержений с 1950-х годов. Сейсмическая активность действительно может указывать на предстоящее извержение, однако сейсмологи считают, что вулканическая активность вовсе не является источником этой активности.

По словам экспертов Сейсмической лаборатории Афинского университета, несмотря на то, что сейсмическая активность происходит в пределах активной вулканической дуги Южного Эгейского моря, она напрямую не связана с каким-либо известным вулканическим центром.

Вместо этого эксперты лаборатории предполагают, что наблюдаемая активность, вероятно, имеет характеристики сейсмического роя, поскольку не наблюдается ни одного землетрясения с магнитудой, явно превышающей все остальные, которые можно было бы охарактеризовать как главное землетрясение.

"Сейсмический рой" относится к серии относительно небольших землетрясений, часто происходящих в течение короткого промежутка времени и в одном и том же месте, без идентифицируемого "главного толчка". Теперь ученые считают, что рой около Санторини, вероятно, связан с активацией системы нормальных разломов — трещин в земной коре, где происходит движение. Предполагается, что землетрясения являются результатом внезапного высвобождения напряжения, накопленного движением вдоль этих разломов.

Сейсмические рои, особенно те, которые расположены в вулканической среде или вблизи нее, часто вызываются проникновением жидкости в разорванную ткань, что облегчает разрывы, в сочетании с переносом напряжения, вызванным самими тектоническими землетрясениями. Тревогу вызывает то, что до сих пор неясно, куда вулканическая активность пойдет дальше. Увы, у ученых все еще нет точного и эффективного способа предсказать землетрясения, однако ученые из лаборатории выдвинули несколько предположений относительно того, что может произойти.

Один из сценариев, прогнозируемых учеными, заключается в том, что активность будет продолжаться с постепенно уменьшающимися магнитудами и меньшим количеством землетрясений, но продлится в течение многих месяцев.

Другой сценарий предполагает, что рой стимулирует разрыв значительной части большого активного разлома в регионе — это вызовет основное землетрясение, а затем активность примет форму типичной постсейсмической последовательности.

Ранее Фокус писал о том, что ужасающие землетрясения сотрясли Санторини: извержения не будет, но грядет великая волна.