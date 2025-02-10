На Санторини обрушился рой землетрясений: тысячи подземных толчков уже сотрясли остров (фото)

Местные власти объявили чрезвычайное положение на острове, поскольку землетрясения сотрясают Санторини несколько раз в день.

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С конца января на Санторини и ближайшие острова в Эгейском море обрушился "рой землетрясений": он начался постепенно с многочисленных очень слабых и в основном незаметных подземных толчков. В феврале ученые заметили, что сейсмическая активность усилилась, поскольку землетрясения стали все сильнее и чаще, пишет Science Alert.

Теперь правительство Греции только что объявило чрезвычайное положение на острове Санторини, поскольку подземные толчки сотрясают остров раз в день, а иногда и с интервалом всего в несколько минут. Известно, что "рой землетрясений" также затронул другие близлежащие острова в Эгейском море. Ученые зафиксировали, что за последние две недели было зарегистрировано несколько тысяч землетрясений. Около 30 в день имели магнитуду выше 4,0 — большинство из них на глубине менее 10 км, что достаточно много и мелко, чтобы ощущаться людьми, живущими на местных островах.

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Наблюдения показывают, что более крупные землетрясения привели к обвалам камней вдоль прибрежных скал острова, а также к незначительному повреждению уязвимых зданий. Отметим, что самое сильное землетрясение магнитудой 5,1 произошло 6 февраля и ощущалось в Афинах, на Крите и в некоторых частях Турции, расположенных на расстоянии более 240 километров.

Санторини считается популярным туристическим направлением, однако сегодня курорт пустует: за последнюю неделю остров покинули около 11 000 отдыхающих и местных жителей, многие из которых опасаются, что сейсмическая активность может предвещать извержение вулкана.

Исследователи отмечают, что этот регион подвержен землетрясениям и, по сути, является, одним из самых сейсмически активных регионов мира. Текущая сейсмическая активность наблюдается вблизи Андроса, необитаемого островка примерно в 30 км к северо-востоку от Санторини. Этот регион находится в пределах вулканической дуги "эллинской зоны субдукции", где Африканская тектоническая плита медленно скользит под Евразийскую плиту. В регионе также есть вулканы и многочисленные слабые зоны, известные как разломы.

Землетрясения, показанные цветными кругами, в районе роя Анидрос в январе-феврале 2025, недалеко от Санторини Фото: Zenodo

Сам остров Санторини представляет собой затопленную кальдеру — кратер образовался в результате вулканической активности за последние 180 000 лет, а последнее извержение было зафиксировано в 1950-х годах. Землетрясения могут быть связаны с вулканической активностью — в частности, с движением магмы под поверхностью.

Исследования уже показали, что последовательность землетрясений на самом деле вовсе не находится под Санторини. Более того, ученые также не обнаружили изменений, которые бы указывали на то, что текущая сейсмическая активность является предвестником другого извержения Санторини. В то же время ученые отмечают, что землетрясения, по-видимому, совпадают с разломами, лежащими между Санторини и соседним островом Аморгос.

Известно, что близлежащие разломы уже вызывали землетрясения. Например, в 1956 году землетрясение магнитудой 7,8 здесь также вызвало разрушительное цунами, а вскоре последовал афтершок магнитудой 7,2. В результате этого землетрясения, афтершока и цунами погибло более 53 человек. Еще больше людей получили ранения.

Исследователи не берутся прогнозировать, но считают, что более масштабное землетрясение все еще может произойти, хотя вероятность такого развития событий и небольшая — всего около 5%. Хотя рои обычно включают землетрясения меньшей магнитуды, они могут длиться от нескольких дней до нескольких недель или сохраняться в течение нескольких месяцев. Они могут даже замедлиться, а затем снова усилиться, беспокоя местных жителей прерывистыми сотрясениями земли.

Ранее Фокус писал о том, что ужасающие землетрясения сотрясли Санторини: извержения не будет, но грядет великая волна.