На Санторіні обрушився рій землетрусів: тисячі підземних поштовхів уже стрясли острів (фото)

Місцева влада оголосила надзвичайний стан на острові, оскільки землетруси стрясають Санторіні кілька разів на день.

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З кінця січня на Санторіні та найближчі острови в Егейському морі обрушився "рій землетрусів": він почався поступово з численних дуже слабких і здебільшого непомітних підземних поштовхів. У лютому вчені помітили, що сейсмічна активність посилилася, оскільки землетруси стали дедалі сильнішими й частішими, пише Science Alert.

Тепер уряд Греції щойно оголосив надзвичайний стан на острові Санторіні, оскільки підземні поштовхи стрясають острів раз на день, а інколи й з інтервалом лише в кілька хвилин. Відомо, що "рій землетрусів" також торкнувся інших прилеглих островів в Егейському морі. Учені зафіксували, що за останні два тижні було зареєстровано кілька тисяч землетрусів. Близько 30 на день мали магнітуду вище за 4,0 — більшість із них на глибині менше ніж 10 км, що досить багато і дрібно, щоб відчуватися людьми, які живуть на місцевих островах.

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Спостереження показують, що більші землетруси призвели до обвалів каміння вздовж прибережних скель острова, а також до незначного пошкодження вразливих будівель. Зазначимо, що найсильніший землетрус магнітудою 5,1 стався 6 лютого і відчувався в Афінах, на Криті та в деяких частинах Туреччини, розташованих на відстані понад 240 кілометрів.

Санторіні вважається популярним туристичним напрямком, проте сьогодні курорт пустує: за останній тиждень острів залишили близько 11 000 відпочивальників і місцевих жителів, багато хто з яких побоюється, що сейсмічна активність може передвіщати виверження вулкана.

Дослідники зазначають, що цей регіон схильний до землетрусів і, по суті, є одним із найбільш сейсмічно активних регіонів світу. Поточна сейсмічна активність спостерігається поблизу Андроса, безлюдного острівця приблизно за 30 км на північний схід від Санторіні. Цей регіон розташований у межах вулканічної дуги "еллінської зони субдукції", де Африканська тектонічна плита повільно ковзає під Євразійську плиту. У регіоні також є вулкани та численні слабкі зони, відомі як розломи.

Землетруси, показані кольоровими колами, в районі рою Анідрос у січні-лютому 2025 року, недалеко від Санторіні Фото: Zenodo

Сам острів Санторіні являє собою затоплену кальдеру — кратер утворився внаслідок вулканічної активності за останні 180 000 років, а останнє виверження було зафіксовано в 1950-х роках. Землетруси можуть бути пов'язані з вулканічною активністю — зокрема, з рухом магми під поверхнею.

Дослідження вже показали, що послідовність землетрусів насправді зовсім не знаходиться під Санторіні. Ба більше, вчені також не виявили змін, які б вказували на те, що поточна сейсмічна активність є передвісником іншого виверження Санторіні. Водночас науковці зазначають, що землетруси, мабуть, збігаються з розломами, що лежать між Санторіні та сусіднім островом Аморгос.

Відомо, що прилеглі розломи вже викликали землетруси. Наприклад, 1956 року землетрус магнітудою 7,8 тут також спричинив руйнівне цунамі, а незабаром наступив афтершок магнітудою 7,2. Унаслідок цього землетрусу, афтершоку і цунамі загинуло понад 53 людини. Ще більше людей отримали поранення.

Дослідники не беруться прогнозувати, але вважають, що більш масштабний землетрус все ще може статися, хоча ймовірність такого розвитку подій і невелика — всього близько 5%. Хоча рої зазвичай включають землетруси меншої магнітуди, вони можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів або зберігатися протягом кількох місяців. Вони можуть навіть сповільнитися, а потім знову посилитися, турбуючи місцевих жителів переривчастими струсами землі.

Раніше Фокус писав про те, що жахливі землетруси струсонули Санторіні: виверження не буде, але наближається велика хвиля.