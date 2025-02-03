Туристи в паніці залишають Санторіні, а влада готується до виверження століття

За останні кілька днів біля берегів кількох островів Егейського моря було зафіксовано понад 200 підводних підземних поштовхів, магнітуда найсильнішого з яких становила 4,7.

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Серія землетрусів на популярному грецькому курортному острові Санторіні стала причиною планів евакуації. Незважаючи на те, що наказ про евакуацію ще не віддано, багато стурбованих місцевих жителів і туристів уже покинули острів на літаках і поромах, а інші провели ніч у своїх машинах або в безпечних зонах. Про це пише Daily Mail.

Острів Санторіні

Сьогодні вранці на північний захід від невеликого острова Анафі, недалеко від Санторіні, стався ще один землетрус магнітудою 4,2.

Хоча експерти із землетрусів стверджують, що сейсмічна активність, зафіксована в цьому районі з ранку п'ятниці, не пов'язана з вулканом на Санторіні, який колись спричинив одне з найбільших вивержень в історії людства, місцеві жителі залишаються насторожі.

Тим часом, сьогодні на острові закрито школи і створено пункти евакуації.

Каменепад на Санторіні після землетрусів

У головному місті Санторіні, Фірі, місцева влада визначила пункти збору для жителів у межах підготовки до можливої евакуації, хоча мер Нікос Зорзос наголосив на превентивному характері заходів.

Грецькі ЗМІ повідомили, що кілька людей провели ніч на відкритому повітрі — або у своїх автомобілях, або в місцях, позначених владою як безпечні.

Відомий грецький сейсмолог Герасимос Пападопулос попередив, що поточна послідовність землетрусів, яку відображають на сейсмічних картах у реальному часі у вигляді зростаючого скупчення точок між островами Санторіні, Іос, Аморгос та Анафі, може вказувати на насування більшої події.

Президент Організації антисейсмічного планування та захисту Ефтіміос Леккас наголосив, що існує лише "незначна ймовірність землетрусу магнітудою 5,5 бала", але відкинув імовірність землетрусу магнітудою понад шість балів.

Вулкан на Санторіні Фото: tripadvisor

Експерти із землетрусів і посадові особи Міністерства кліматичної кризи та цивільного захисту, а також пожежної служби щодня проводили наради й ухвалили рішення закрити школи в понеділок на острові Санторіні, а також на прилеглих островах Аморгос, Анафі та Іос.

Після недільної зустрічі вони також рекомендували жителям і власникам готелів на Санторіні злити воду зі своїх басейнів через побоювання, що великі обсяги води можуть дестабілізувати будівлі в разі сильного землетрусу.

Жителям островів рекомендовано уникати великих заходів на відкритому повітрі і пересуватися островами з урахуванням небезпеки каменепадів.

Архіпелаг Санторіні складається з населених островів Санторіні і Тірасія, а також незаселених островів Неа-Камені, Палайя-Камені та розташованого трохи далі острова Християнія.

Слабкі землетруси також було зафіксовано в кальдері вулкана Санторіні, яка здебільшого перебуває під водою. Найсильніший землетрус магнітудою 3,8 стався 25 січня. Відтоді сейсмічна активність усередині вулкана спала, кажуть експерти.

Пункти евакуації на Санторіні

Виверження вулкана Санторіні близько 1600 р. до н. е. спустошило острів, поховало під землею місто і спричинило потужні землетруси й повені, які зачепили острів Крит і навіть Єгипет.

За оцінками експертів, обсяг викинутих гірських порід становив 41,3 кубічних кілометра, а на Крит впало цунамі заввишки 9 метрів.

У 1990-х роках Міжнародна асоціація вулканології та хімії надр Землі (IAVCEI) присвоїла вулкану Санторіні статус "Вулкана десятиліття".

Вулкани Десятиліття — це 16 вулканів по всьому світу, які потребують спостереження через минулі потужні виверження і близькість до густонаселених районів.

Санторіні — один із найпопулярніших грецьких островів серед туристів. Населення острова становить лише 15 500 осіб, але 2023 року його відвідали 3,4 мільйона осіб, що викликає побоювання з приводу надмірного туризму.

Наприкінці XX століття Санторіні був сонною ідилією, де більшість місцевих жителів отримували більший прибуток від сільського господарства, ніж від туризму. Кількість відвідувачів зросла з 1960-х років, оскільки острів набув популярності завдяки своїм приголомшливим краєвидам і знаковій архітектурі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав про те, чи буде виверження вулкана Санторіні. Поки що всі заходи превентивні, але варто пам'ятати, що останнє виверження вулкана, як відомо, відбулося тут у 1950 році. За словами дослідників, це виверження, створило хмари попелу, що піднялися на кілька на кілька сотень метрів, і купол лави, проте було відносно невеликим.