Туристы в панике покидают Санторини, а власти готовятся к извержению века

За последние несколько дней у берегов нескольких островов Эгейского моря было зафиксировано более 200 подводных подземных толчков, магнитуда самого сильного из которых составила 4,7.

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Серия землетрясений на популярном греческом курортном острове Санторини стала причиной планов эвакуации. Несмотря на то, что приказ об эвакуации еще не отдан, многие обеспокоенные местные жители и туристы уже покинули остров на самолетах и ​​паромах, а другие провели ночь в своих машинах или в безопасных зонах. Об этом пишет Daily Mail.

Остров Санторини

Сегодня утром к северо-западу от небольшого острова Анафи, недалеко от Санторини, произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,2.

Хотя эксперты по землетрясениям утверждают, что сейсмическая активность, зафиксированная в этом районе с утра пятницы, не связана с вулканом на Санторини, который когда-то стал причиной одного из крупнейших извержений в истории человечества, местные жители остаются настороже.

Между тем, сегодня на острове закрыты школы и созданы пункты эвакуации.

Камнепад на Санторини после землетрясений

В главном городе Санторини, Фире, местные власти определили пункты сбора для жителей в рамках подготовки к возможной эвакуации, хотя мэр Никос Зорзос подчеркнул превентивный характер мер.

Греческие СМИ сообщили, что несколько человек провели ночь на открытом воздухе — либо в своих автомобилях, либо в местах, обозначенных властями как безопасные.

Известный греческий сейсмолог Герасимос Пападопулос предупредил, что текущая последовательность землетрясений, отображаемая на сейсмических картах в реальном времени в виде растущего скопления точек между островами Санторини, Иос, Аморгос и Анафи, может указывать на надвигающееся более крупное событие.

Президент Организации антисейсмического планирования и защиты Эфтимиос Леккас подчеркнул, что существует лишь "незначительная вероятность землетрясения магнитудой 5,5 баллов", но исключил вероятность землетрясения магнитудой более шести баллов.

Вулкан на Санторини Фото: tripadvisor

Эксперты по землетрясениям и должностные лица Министерства климатического кризиса и гражданской защиты, а также пожарной службы ежедневно проводили совещания и приняли решение закрыть школы в понедельник на острове Санторини, а также на близлежащих островах Аморгос, Анафи и Иос.

После воскресной встречи они также рекомендовали жителям и владельцам отелей на Санторини слить воду из своих бассейнов из-за опасений, что большие объемы воды могут дестабилизировать здания в случае сильного землетрясения.

Жителям островов рекомендовано избегать крупных мероприятий на открытом воздухе и передвигаться по островам с учетом опасности камнепадов.

Архипелаг Санторини состоит из обитаемых островов Санторини и Тирасия, а также необитаемых островов Неа-Камени, Палайя-Камени и расположенного чуть дальше острова Христиания.

Слабые землетрясения также были зафиксированы в кальдере вулкана Санторини, которая в основном находится под водой. Самое сильное землетрясение магнитудой 3,8 произошло 25 января. С тех пор сейсмическая активность внутри вулкана спала, говорят эксперты.

Пункты эвакуации на Санторини

Извержение вулкана Санторини около 1600 г. до н. э. опустошило остров, похоронило под землей город и вызвало мощные землетрясения и наводнения, которые затронули остров Крит и даже Египет.

По оценкам экспертов, объем выброшенных горных пород составил 41,3 кубических километра, а на Крит обрушилось цунами высотой 9 метров.

В 1990-х годах Международная ассоциация вулканологии и химии недр Земли (IAVCEI) присвоила вулкану Санторини статус "Вулкана десятилетия".

Вулканы Десятилетия — это 16 вулканов по всему миру, которые нуждаются в наблюдении из-за прошлых мощных извержений и близости к густонаселенным районам.

Санторини — один из самых популярных греческих островов среди туристов. Население острова составляет всего 15 500 человек, но в 2023 году его посетили 3,4 миллиона человек, что вызывает опасения по поводу чрезмерного туризма.

В конце XX века Санторини представлял собой сонную идиллию, где большинство местных жителей получали большую прибыль от сельского хозяйства, чем от туризма. Число посетителей возросло с 1960-х годов, поскольку остров приобрел известность благодаря своим потрясающим видам и знаковой архитектуре.

Напомним, Фокус ранее писал о том, будет ли извержение вулкана Санторини. Пока все меры превентивны, но стоит помнить, что последнее извержение вулкана, как известно, произошло здесь в 1950 году. По словам исследователей это извержение, создало облака пепла, поднявшиеся на несколько на несколько сотен метров, и купол лавы, однако было относительно небольшим.