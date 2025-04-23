Два "светящихся глаза" на теле Земли запечатлели из космоса: кто зажег "сигнальные огни" в Африке

Исследователи опубликовали поразительный снимок со спутника в искусственных цветах, показывающий две точки сильного тепла, исходящего от пары лавовых озер, возникших на одновременно извергающихся вулканах в Конго, которые считаются одними из самых активных и смертоносных в мире.

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Об этом пишет Live Science.

Гора Ньямурагира (вверху фото) и гора Ньирагонго (внизу фото) находятся примерно в 10 километрах друг от друга и расположены к северу от города Гома, где проживает более 1 миллиона человек. Известно, что Ньямурагира представляет собой куполообразный щитовой вулкан высотой до 3 058 метров, а Ньирагонго — стратовулкан с крутым конусом, возвышающимся на 3 470 метров.

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По словам исследователей, спутниковый снимок был сделан всего через несколько недель после того, как Ньямурагира начала извергаться впервые с марта 2012 года. Извержение прекратилось лишь в мае 2016 года, однако с тех пор, как показывают данные, вулкан извергался дважды:

с ноября 2016 года по май 2017 года;

с апреля 2018 года по сей день.

В то же время, Ньирагонго непрерывно извергается с мая 2002 года. Поразительный снимок был сделан спутником во время одновременного извержения, когда на вершинах обоих вулканов образовались крупные лавовые озера. Ученые отмечают, что лавовое озеро Ньирагонго особенно интересно, потому что стратовулканы обычно не поддерживают такие особенности. Любопытно, что исследование 2021 года также показало, что в разные периоды за последние 20 лет этот огненный бассейн фактически являлся крупнейшим лавовым озером на Земле.

Согласно данным Обсерватории Земли NASA, изображение было получено в инфракрасном диапазоне, из-за чего лавовые озера кажутся красными, а окружающая растительность приобретает ярко-зеленый оттенок.

Ньямурагира (слева) и Ньирагонго (справа) тесно связаны друг с другом. Этот рисунок показывает различия в их топографии Фото: NASA

Известно, что обе вершины образовались около 12 000 лет назад в период повышенной активности вдоль линии разлома Камеронзе, проходящей между двумя вулканами. В исследовании 2021 года ученые обнаружили, что активность вулканов, вероятно, частично связана, несмотря на то, что они являются отдельными образованиями.

Статистика указывает, что вулканы чрезвычайно активны и извергались в общей сложности около 60 раз с 1900 года. Более того, ученые считают, что вместе эти вулканы, вероятно, ответственны за около 40% зарегистрированных вулканических извержений в Африке. И некоторые из их последних вспышек были особенно интенсивными.

Отметим, что вулкан Ньямурагира более активный, а потому на его склонах часто появлялись небольшие временные вулканы. Гора также окружена старыми потоками лавы, которые стекали по ее склонам. Исследователи отмечают, что в ноябре 2011 года из извергающегося вулкана вырвался фонтан лавы высотой около 400 метров. Считается, что это был самый большой единичный выброс за последние сто лет.

В то же время Ньирагонго находится ближе всего к Гоме, а потому считается более опасным для местного населения. Когда потоки лавы стекают по крутым склонам вулкана, они могут достигать высокой скорости, а потому население сложно предупредить об опасности. В январе 1977 года вулкан высвободил самый быстрый поток лавы в истории: он достиг скорости в 100 км/час.

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