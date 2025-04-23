Два "ока, що світяться" на тілі Землі зафіксували з космосу: хто запалив "сигнальні вогні" в Африці

Дослідники опублікували дивовижний знімок із супутника в штучних кольорах, що показує дві точки сильного тепла, яке випромінює пара лавових озер, що виникли на вулканах, що вивергаються одночасно, в Конго, і які вважаються одними з найактивніших та найсмертоносніших у світі.

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Про це пише Live Science.

Гора Ньямурагіра (угорі фото) і гора Ньїрагонго (унизу фото) розташовані приблизно за 10 кілометрів одна від одної та розташовані на північ від міста Гома, де мешкає понад 1 мільйон осіб. Відомо, що Ньямурагіра є куполоподібним щитовим вулканом заввишки до 3 058 метрів, а Ньїрагонго — стратовулкан із крутим конусом, що височіє на 3 470 метрів.

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За словами дослідників, супутниковий знімок було зроблено лише через кілька тижнів після того, як Ньямурагіра почала вивергатися вперше з березня 2012 року. Виверження припинилося лише в травні 2016 року, проте відтоді, як показують дані, вулкан вивергався двічі:

з листопада 2016 року по травень 2017 року;

з квітня 2018 року донині.

Водночас, Ньирагонго безперервно вивергається з травня 2002 року. Дивовижний знімок був зроблений супутником під час одночасного виверження, коли на вершинах обох вулканів утворилися великі лавові озера. Науковці зазначають, що лавове озеро Ньїрагонго особливо цікаве, тому що стратовулкани зазвичай не підтримують такі особливості. Цікаво, що дослідження 2021 року також показало, що в різні періоди за останні 20 років цей вогняний басейн фактично був найбільшим лавовим озером на Землі.

Згідно з даними Обсерваторії Землі NASA, зображення було отримано в інфрачервоному діапазоні, через що лавові озера здаються червоними, а навколишня рослинність набуває яскраво-зеленого відтінку.

Ньямурагіра (ліворуч) і Ньїрагонго (праворуч) тісно пов'язані один з одним. Цей малюнок показує відмінності в їхній топографії Фото: solar-system

Відомо, що обидві вершини утворилися близько 12 000 років тому в період підвищеної активності вздовж лінії розлому Камеронзе, що проходить між двома вулканами. У дослідженні 2021 року вчені виявили, що активність вулканів, ймовірно, частково пов'язана, попри те, що вони є окремими утвореннями.

Статистика вказує, що вулкани надзвичайно активні та вивергалися загалом близько 60 разів з 1900 року. Ба більше, вчені вважають, що разом ці вулкани, ймовірно, відповідальні за близько 40% зареєстрованих вулканічних вивержень в Африці. І деякі з їхніх останніх спалахів були особливо інтенсивними.

Зазначимо, що вулкан Ньямурагіра активніший, а тому на його схилах часто з'являлися невеликі тимчасові вулкани. Гора також оточена старими потоками лави, які стікали по її схилах. Дослідники зазначають, що в листопаді 2011 року з вулкана, що вивергається, вирвався фонтан лави заввишки близько 400 метрів. Вважається, що це був найбільший одиничний викид за останні сто років.

Водночас Ньїрагонго розташований найближче до Гоми, а тому вважається більш небезпечним для місцевого населення. Коли потоки лави стікають крутими схилами вулкана, вони можуть досягати високої швидкості, а тому населення складно попередити про небезпеку. У січні 1977 року вулкан вивільнив найшвидший потік лави в історії: він сягнув швидкості в 100 км/год.

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