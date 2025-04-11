Найден пепел двух загадочных древних извержений: никто ранее не знал об их существовании (фото)

В новом исследовании ученые обнаружили ранее не задокументированные отложения пепла, погребенные под туфом Лава-Крик. По крайней мере одно из них, как утверждают ученые может быть от неизвестного ранее вулканического извержения, произошедшего на Земле.

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Об этом пишет Live Science.

Доказательства двух загадочных вулканических извержений были обнаружены учеными в Вайоминге и команда полагает, что они, вероятно, старше последнего суперизвержения, в результате которого образовалась кальдера в Йеллоустоуне. Команда отмечает, что отложения были погребены под туфом Лава-Крик, которая представляет собой большую беловатую массу уплотненного вулканического пепла, образовавшегося в результате последнего гигантского извержения Йеллоустоуна, произошедшего около 631 000 лет назад.

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По словам соавтора исследования, доцента кафедры магматических процессов в Университете штата Монтана Мэдисон Майерс, изначально они с коллегами предположили, что топография сложна, однако прогуливаясь между слоями белого пепла, заметили, что есть и другие слои. Туф Лава-Крик состоит из двух отдельных тел уплотненного пепла, компонента А и компонента В, что предполагает изменение природы или состава вулканического материала, выброшенного во время последнего суперизвержения Йеллоустона.

В ходе нового исследования ученые стремились переоценить компоненты под туфом Лава-Крик и сделали шокирующее открытие: команда заметила следы двух ранее неизвестных и более старых извержений. Поскольку отложения пепла захоронены под туфом Лава-Крик, извержения, которые их вызвали, должны были произойти раньше, чем 631 000 лет назад.

Отметим, что происхождение обнаруженных учеными отложений все еще остается загадкой, но команда надеется получить ответы на эти вопросы к осени 2025 года — в это время исследователи надеются получить первые результаты испытаний образцов.

Карта выпадения вулканического пепла в результате двух суперизвержений Йеллоустоуна (~2 миллиона лет назад и ~630 000 лет назад) Фото: USGS

Известно, что вулкан Йеллоустоун произвел два суперизвержения до извержения туфа Лава-Крик — извержение туфа Меса-Фолс 1,3 миллиона лет назад и извержение туфа Хаклберри-Ридж 2,1 миллиона лет назад. Ученые признают, есть вероятность, что именно эти взрывы и создали недавно обнаруженные отложения пепла.

Впрочем, команда обнаружила нечто еще более любопытное: более молодое из двух отложений пепла не имеет никакого отношения к Йеллоустоуну — образец содержит биотит — минерал, не встречающийся в большинстве извержений Йеллоустоуна. Наиболее вероятным подозреваемым является гигантское извержение Бишоп-Таффа, которое сформировало кальдеру Лонг-Вэлли в Калифорнии 767 000 лет назад.

В то же время происхождение более старого из двух отложений пепла остается полно загадкой для ученых. Предполагается, что пепел мог появиться в результате не задокументированного ранее извержения. Недавно обнаруженные отложения еще не датированы, и картина станет намного яснее, когда появятся эти результаты.

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