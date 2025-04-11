Знайдено попіл двох загадкових стародавніх вивержень: ніхто раніше не знав про їхнє існування (фото)

У новому дослідженні вчені виявили раніше не задокументовані відкладення попелу, поховані під туфом Лава-Крік. Принаймні одне з них, як стверджують учені, може бути від невідомого раніше вулканічного виверження, що сталося на Землі.

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Про це пише Live Science.

Докази двох загадкових вулканічних вивержень були виявлені вченими у Вайомінгу, і команда вважає, що вони, ймовірно, старші за останнє супервиверження, в результаті якого утворилася кальдера в Єллоустоуні. Команда зазначає, що відкладення були поховані під туфом Лава-Крік, що являє собою велику білувату масу ущільненого вулканічного попелу, утвореного в результаті останнього гігантського виверження Єллоустовна, що сталося близько 631 000 років тому.

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За словами співавтора дослідження, доцента кафедри магматичних процесів в Університеті штату Монтана Медісон Маєрс, спочатку вони з колегами припустили, що топографія складна, проте прогулюючись між шарами білого попелу, помітили, що є й інші шари. Туф Лава-Крік складається з двох окремих тіл ущільненого попелу, компонента А і компонента В, що передбачає зміну природи або складу вулканічного матеріалу, викинутого під час останнього супервибуху Єлловстона.

Під час нового дослідження вчені прагнули переоцінити компоненти під туфом Лава-Крік і зробили приголомшливе відкриття: команда помітила сліди двох раніше невідомих і старіших вивержень. Оскільки відкладення попелу поховані під туфом Лава-Крік, виверження, які їх спричинили, мали відбутися раніше, ніж 631 000 років тому.

Зазначимо, що походження виявлених вченими відкладень все ще залишається загадкою, але команда сподівається отримати відповіді на ці питання до осені 2025 року — в цей час дослідники сподіваються отримати перші результати випробувань зразків.

Карта випадання вулканічного попелу внаслідок двох супервивержень Єллоустоуна (~2 мільйони років тому і ~630 000 років тому) Фото: pandemia

Відомо, що вулкан Єллоустоун здійснив два супервибухи до виверження туфа Лава-Крік — виверження туфа Меса-Фолс 1,3 мільйона років тому і виверження туфа Хаклберрі-Рідж 2,1 мільйона років тому. Вчені визнають, є ймовірність, що саме ці вибухи та створили нещодавно виявлені відкладення попелу.

Утім, команда виявила дещо ще цікавіше: молодше з двох відкладень попелу не має жодного стосунку до Єллоустовна — зразок містить біотит — мінерал, що не зустрічається в більшості вивержень Єллоустовна. Найімовірнішим підозрюваним є гігантське виверження Бішоп-Таффа, яке сформувало кальдеру Лонг-Веллі в Каліфорнії 767 000 років тому.

Водночас походження старішого з двох відкладень попелу залишається повно загадкою для вчених. Припускають, що попіл міг з'явитися внаслідок не задокументованого раніше виверження. Нещодавно виявлені відкладення ще не датовані, і картина стане набагато яснішою, коли з'являться ці результати.

Раніше Фокус писав про те, де наступного разу вивергнеться вулкан Судного дня: вчені нарешті розкрили таємницю.