Де наступного разу вивергнеться вулкан Судного дня: вчені нарешті розкрили таємницю

У новому дослідженні вчені склали схему системи зберігання магми у вулкані Єлловстоуна — тепер ми знаємо, коли він вивергнеться.

Related video

Сьогодні вулкан Судного дня в Єллоустоуні перебуває у відносному спокої, проте відомо, що раніше тут уже відбувалися великі кальдероутворювальні виверження: 2,8 мільйона років тому, 1,3 мільйона років тому і 640 000 років тому. Відтоді вулкан перебуває у відносному спокої, але вчені вважають, що він неодмінно вивергнеться знову і тепер ми знаємо, коли це станеться, пише Live Science.

У новому дослідженні вчені провели детальний аналіз системи зберігання магми Єлловстоуна і виявили, що в довгостроковій перспективі рідка магма, найімовірніше, скупчиться лише в одному регіоні. Простими словами, вченим вдалося дізнатися, де саме в майбутньому вивергнеться супервулкан Єллоустоун.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Виверження вулкана Судного дня не відбудеться найближчим часом. Вчені вважають, що на той час Єллоустоун, ймовірно, вже не буде національним парком, оскільки будь-яке виверження, як очікується, відбудеться лише через сотні тисяч років. І все ж, за словами співавторки дослідження вулканологині-сейсмологині Нінфи Беннінгтон з Гавайської вулканічної обсерваторії, найімовірніше, майбутні виверження будуть зосереджені на північно-східній стороні національного парку.

Результати нового дослідження вказують на те, що розплавлена магма під Єллоустоуном зовсім не зберігається в одному великому згустку, а ховається в чотирьох окремих резервуарах у корі кальдери. На заході резервуари не торкаються глибоких мантійних порід, які могли б нагрівати їх знизу, залишаючи рідкими та вивергаються. Водночас на північному сході, біля пам'ятки під назвою Sour Creek Dome, глибокі породи нагрівають магму, замкнену в корі. Простими словами, вчені вважають, що магма на західному боці Єлловстоуна, ймовірно, охолоне і затвердіє, тоді як на північному сході залишиться гарячою.

У попередніх дослідженнях вчені використовували проходження хвиль землетрусів через кальдеру для оцінки того, де рідка магма порівняно з твердою породою перебувала під парком. Проблема полягає в тому, що хвилі можуть змінювати свою поведінку залежно від низки причин, зокрема твердості тіла або його температури. У результаті гарячу тверду породу важко відрізнити від такої ж рідкої магми.

У новому дослідженні вчені використовували інший метод, відомий як магнітотелурія. Відомо, що ядро Землі, яке обертається, створює магнітне поле, що оточує планету. Оскільки магма містить магнітні мінерали, кишені підземної рідкої магми створюють свої власні мінімагнітні поля, які виявляються також на поверхні. Використовуючи інструменти, розміщені навколо Єлловстоуна, дослідники склали карту цих мініполів, щоб знайти приховані кишені магми.

Результати їхнього аналізу показують, що чотири кишені разом містять більше рідкої магми, ніж було присутнім у надрах Єлловстоуна під час великих вивержень, що утворюють кальдери, у минулому. Відомо, що основний обсяг магми залягає на глибині від 9,6 до 11,2 кілометра під поверхнею. Водночас учені вважають, що лише в північно-східній частині кальдери магма контактує з гарячою базальтовою породою, здатною підтримувати її в рідкому стані.

Попри великий обсяг магми, що скупчилася під Єллоустоуном, кальдера навряд чи вивергнеться найближчим часом. Річ у тім, що магма скупчилася в порових просторах у твердій породі всередині кальдери, подібно до води в губці. Тільки коли заповнено понад 40% цих порових просторів, магма в порах може з'єднатися, стати рухомою і почати вивергатися. Водночас науковці виявили, що для заповнених пор вона сьогодні становить лише 20 або менше.

Раніше Фокус писав про вибух на вулкані Судного дня в Єллоустоуні: вчені пояснили, чи варто чекати кінця світу.