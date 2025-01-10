Где в следующий раз извергнется вулкан Судного дня: ученые наконец-то раскрыли тайну

В новом исследовании ученые составили схему системы хранения магмы в вулкане Йеллоустона — теперь мы знаем, когда он извергнется.

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Сегодня вулкан Судного дня в Йеллоустоне находится в относительном спокойствии, однако известно, что ранее здесь уже происходили крупные кальдерообразующие извержения: 2,8 миллиона лет назад, 1,3 миллиона лет назад и 640 000 лет назад. С тех пор вулкан находится в относительном спокойствии, но ученые считают, что он непременно извергнется вновь и теперь мы знаем, когда это произойдет, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые провели подробный анализ системы хранения магмы Йеллоустона и обнаружили, что в долгосрочной перспективе жидкая магма, вероятнее всего, скопится лишь в одном регионе. Простыми словами, ученые удалось узнать, где именно в будущем извергнется супервулкан Йеллоустон.

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Извержение вулкана Судного дня не произойдет в ближайшее время. Ученые считают, что к тому времени Йеллоустон, вероятно, уже не будет национальным парком, так как любое извержение, как ожидается, произойдет лишь через сотни тысяч лет. И все же, по словам соавтора исследования вулканолога-сейсмолога Нинфы Беннингтон из Гавайской вулканической обсерватории, вероятнее всего, будущие извержения будут сосредоточены на северо-восточной стороне национального парка.

Результаты нового исследования указывают на то, что расплавленная магма под Йеллоустоном вовсе не хранится в одном большом сгустке, а скрывается в четырех отдельных резервуарах в коре кальдеры. На западе резервуары не касаются глубоких мантийных пород, которые могли бы нагревать их снизу, оставляя жидкими и извергаемыми. В то же время на северо-востоке, около достопримечательности под названием Sour Creek Dome, глубокие породы нагревают магму, запертую в коре. Простыми словами, ученые полагают, что магма на западной стороне Йеллоустона, вероятно, остынет и затвердеет, в то время как на северо-востоке останется горячей.

В предыдущих исследованиях ученые использовали прохождение волн землетрясений через кальдеру для оценки того, где жидкая магма в сравнении с твердой породой находилась под парком. Проблема заключается в том, что волны могут менять свое поведение в зависимости от ряда причин, в том числе твердости тела или его температуры. В результате горячую твердую породу трудно отличить от такой же жидкой магмы.

В новом исследовании ученые использовали другой метод, известный как магнитотеллурия. Известно, что вращающееся ядро Земли создает магнитное поле, окружающее планету. Поскольку магма содержит магнитные минералы, карманы подземной жидкой магмы создают свои собственные мини-магнитные поля, обнаруживаемые также на поверхности. Используя инструменты, размещенные вокруг Йеллоустоуна, исследователи составили карту этих мини-полей, чтобы найти скрытые карманы магмы.

Результаты их анализа показывают, что четыре кармана вместе содержат больше жидкой магмы, чем присутствовало в недрах Йеллоустона во время крупных извержений, образующих кальдеры, в прошлом. Известно, что основной объем магмы залегает на глубине от 9,6 до 11,2 километра под поверхностью. В то же время ученые считают, что лишь в северо-восточной части кальдеры магма контактирует с горячей базальтовой породой, способной поддерживать ее в жидком состоянии.

Несмотря на большой объем магмы, скопившейся под Йеллоустоуном, кальдера вряд ли извергнется в ближайшее время. Дело в том, что магма скопилась в поровых пространствах в твердой породе внутри кальдеры, подобно воде в губке. Только когда заполнено более 40% этих поровых пространств, магма в порах может соединиться, стать подвижной и начать извергаться. В то же время ученые обнаружили, что для заполненных пор она сегодня составляет лишь 20 или менее.

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